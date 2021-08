Es ist die größte Baustelle in Vitis: Das neue Betriebsgebäude der Firma Scharf Automation, das auch eine Penny-Filiale beherbergen wird (die NÖN berichtete), nimmt mittlerweile deutlich Formen an.

Holzbau für Penny-Markt beginnt nächste Woche. „Wir sind genau im Zeitplan, rund 70 Prozent des Rohbaus stehen. Das Untergeschoß ist fertig, und der Bereich im Erdgeschoß für den Penny-Markt ist bis auf den Holzbau, der nächste Woche beginnt, auch schon fertig“, fasst Polier Christian Reiter von der ausführenden Baufirma Leyrer+Graf aus Gmünd zusammen. Die Betonsäulen für die Tiefgarage mit insgesamt 14 Stellplätzen stehen auch schon. Dort, wo früher das bisherige Betriebsgebäude mit den Büros stand, wird künftig der Parkplatz für den Penny-Markt mit 50 Stellplätzen Platz finden.

Zeitplan ist ambitioniert. Die nächsten Schritte werden die Errichtung des Obergeschoßes für die Büros und die Fertigstellung der Tiefgarage sein. Der Zeitplan ist ambitioniert: Schon Anfang Dezember soll die Penny-Filiale aufsperren. „Hier wäre der 1. Dezember als Eröffnungstag geplant, um das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen zu können“, erklärt Martin Scharf, Geschäftsführer der Scharf Automation GmbH.

Scharf zieht im Februar 2022 ein. Er wird mit seiner Firma die neuen Betriebsräumlichkeiten im Laufe des Februar und März 2022 beziehen, bis dahin muss er sich mit einem Büro in Waidhofen durchschlagen, da das alte Bürogebäude ja mittlerweile abgerissen wurde.

Insgesamt wird das neue Betriebsgebäude 2.500 Quadratmeter Fläche umfassen, davon stehen 650 Quadratmeter für die Penny-Filiale zur Verfügung. 500 Quadratmeter werden als Bürofläche genutzt, der Rest steht für die Produktion zur Verfügung. Die Firma Scharf, die sich nach ihrer Gründung im Jahr 1994 zunächst auf die Programmierung von Steuerungen für Produktionsanlagen und Indus trieroboter spezialisiert hatte, erweiterte in jüngster Zeit ihren Geschäftsbereich: Sie stieg in die Lohnfertigung in den Bereichen Schäumen, Vergießen und Kleben ein. Dadurch wurde eine Betriebserweiterung unumgänglich. Überlegungen, den alten Standort anzupassen, wurden schnell ad acta gelegt, da eine Erweiterung und eine Anpassung an neue Vorschriften nicht möglich gewesen wären.