Um 150.000 Euro wird der „Silberteichweg“ bei Fistritz auf rund 1,7 Kilometern Länge neu trassiert und ausgebaut.

Der bestehende Weg, der von Fistritz Richtung Südosten am Silberteich vorbeiführt, wird auf 3,50 Meter verbreitert und mit einem stabilen Unterbau versehen, um der Belastung durch die heute üblichen landwirtschaftlichen Fahrzeuge standhalten zu können. Durch ein parallel laufendes Grundzusammenlegungsverfahren konnte die Trassenführung zum Teil vereinfacht werden. Etwa die Hälfte des Weges – der ortsnähere Teil – wird asphaltiert, der Rest geschottert. Auch zwei alte Wege werden im Zuge des Projekts revitalisiert und wieder nutzbar gemacht.

Der Silberteichweg wird verbreitert und neu asphaltiert bzw. geschottert. Bestehende Wege werden rekultiviert. Google Maps / Bischof

Handlungsbedarf war gegeben, da der bestehende Weg in schlechtem Zustand war. Eine 65-prozentige Förderung durch EU, Bund und Land machte es möglich, das Projekt in Angriff zu nehmen. Die Stadtgemeinde Groß Siegharts steuert 20 Prozent der Kosten bei, die restlichen 15 Prozent tragen die Grundbesitzer, die vom Wegebau profitieren und sich zu einer Wegebau-Gemeinschaft unter der Leitung von Gerhard Schinko als Obmann zusammengeschlossen haben: „Davon profitieren alle, nicht nur die Landwirte, sondern auch der Tourismus und die Radfahrer. Wenn ein ordentlicher Weg vorhanden ist, wird er auch genutzt. Diese Infrastruktur steigert auch den Wert unserer Grundstücke“, ist Schinko überzeugt. Der Baustart soll in drei bis vier Wochen erfolgen, die Fertigstellung rund einen Monat dauern – der Weg sollte also bis zur Ernte im September fertig sein.