Aktiv in den Alltag im Bezirk Waidhofen

Schlagworte wie „Viertage-Woche“ oder „Work-Life-Balance“ greifen in der Berufswelt immer mehr um sich. Es ist unbestritten, dass die Leistungen besser sind, die Motivation höher und die Bindung an ein Unternehmen größer, wenn sich die Arbeitnehmer am Arbeitsplatz wohlfühlen. Dazu können auch gemeinsame Aktivitäten in der Freizeit beitragen, die zudem noch ein Plus für die Fitness darstellen.

Martin Bogg

Mit gutem Beispiel geht hier die Waldviertler Sparkasse Bank AG in Waidhofen voran, wie Filialdirektor Martin Bogg zu berichten weiß: „Wir haben jeden Mittwoch eine Walkingrunde, die vom Betriebsrat ausgeschrieben wird. Im Sommer sind wir meist auf der Bittnerrunde unterwegs, im Winter auch gerne in Groß Siegharts.“ Doch auch ein Rückenfit-Kurs wurde in Waidhofen bereits abgehalten, und der regelmäßige „frische Obstkorb“ ist bereits zur Selbstverständlichkeit geworden. „Es werden auch Gutscheine für die Gesundheitsvorsorge bei regionalen Betrieben ausgegeben, etwa für einen Masseur oder in Kooperation mit dem Sole-Felsen-Bad in Gmünd“, erläutert Bogg weiter.

Außerdem gibt es gemeinsame Radausflüge, die Mitarbeiter haben an der Firmen-Challenge teilgenommen, und eine Abnehm-Challenge, bei der über einen Zeitraum von zwei bis drei Monaten immer wieder eine wöchentliche Abwaage am Programm stand, wurde gemeistert. „Wichtig ist die gegenseitige Motivation, etwas zu tun“, meint Bogg abschließend.

Ein „Zuckerl“ für die WAV-Mitarbeiter

Radtour, Wandern und Kegeln sind Aktivitäten, zu denen sich die Mitarbeiter der Siedlungsgenossenschaft Waldviertel in Raabs regelmäßig treffen. „Bei uns läuft seit rund einem halben Jahr ein Projekt, an dem auch die Familien teilnehmen können“, erklärt Obmann Hubert Mayrhofer. Bei den Wanderungen oder Kegelabenden gab es im Vorjahr bis zu 20 Teilnehmer. „Wichtig ist uns als Arbeitgeber, dass es immer auch ein kleines ‚Zuckerl‘ als Motivation gibt. So übernehmen wir etwa die Kegelgebühren oder sorgen dafür, dass nach einer Radtour eine Jause bereit steht“, erinnert sich Mayrhofer ans Vorjahr. Derzeit läuft die Planung für einen Umbau und eine Vergrößerung der Betriebsküche. In Kooperation mit der Raabser Gastronomie ist dann auch geplant, gesundes Essen anzubieten.

Test-Fuchs-Aktivitäten stärken das „Wir-Gefühl“

Mit einem eigenen Programm wird bei der Firma Test-Fuchs in Groß Siegharts auf die Gesundheit der Mitarbeiter geachtet. „Sport und Gesundheit sehen wir als wichtige Säulen an, um die Firmenkultur, das Miteinander und das Wir-Gefühl zu stärken“, betont Personalleiterin Katharina Kronsteiner, dass einerseits das „Active @ Test-Fuchs“-Programm sehr gut angenommen wird, andererseits aber auch Initiative von den Mitarbeitern selbst ausgeht. Ein gemeinsames Firmen-Ski-Wochenende, an dem inzwischen auch Familienmitglieder teilnehmen können, wird finanziell von der Firmenleitung unterstützt. Großer Wert wird auch auf die Anerkennung von persönlichem Engagement gelegt. „Wir berichten darüber, und für die engagierten Mitarbeiter gibt es Goodies oder Anerkennungspreise.“

Bereits seit drei Jahren nimmt Test-Fuchs bei „NÖ radelt“ teil und ging dreimal als Gewinner hervor. „Das motiviert und mobilisiert die Kollegen natürlich“, stellt Kronsteiner fest, verweist jedoch auf einen weiteren Aspekt: „Wichtig ist vor allem, dass die Mitarbeiter gesund bleiben!“

Neben der körperlichen trägt auch die psychische Gesundheit wesentlich zum Wohlfühlen bei. Hier geht man bei Test-Fuchs individuelle Wege, erklärt die Personalleiterin: „Wenn jemand z. B. an einer schweren Krankheit leidet, muss man sehr einfühlsam mit dieser Person umgehen. Vor allem, wenn es um eine Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess geht, kann man keine Standardlösungen anbieten, sondern muss die Bedürfnisse und Möglichkeiten im Einzelfall berücksichtigen, eventuell auch Aufgaben verändern oder eine Versetzung in eine andere Abteilung erwägen.“

Der Themenbereich Corona und Homeoffice stellte die Betriebsleitung vor eine weitere Herausforderung. „Es war nicht immer ganz einfach, die Balance in einem hybriden Team zu finden. Unsere Führungskräfte wurden daher besonders geschult und auch Lehrvideos wurden angeboten. Niemand sollte sich im Homeoffice isoliert fühlen“, erklärt Katharina Kronsteiner.

Neben dem Angebot an sportlichen Aktivitäten stellt auch die gesunde Ernährung einen wichtigen Faktor der Fitness dar. Hier verweist Kronsteiner darauf, dass derzeit ein Projekt in Kooperation mit der Österreichischen Gesundheitskasse in Ausarbeitung ist, bei dem auch die „gesunde Jause“ für Test-Fuchs-Mitarbeiter eine wichtige Rolle spielt.

