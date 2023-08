Eislaufplatz in Waidhofen für zehn Jahre gesichert

Zehn Jahre, nachdem der Eislaufplatz im Freizeitzentrum für immer seiner Pforten schloss, soll nun wieder Eislaufen in Waidhofen möglich werden. In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch wurde grünes Licht für die Umsetzung zusammen mit der Thayapark Immobilien GmbH beschlossen.

Die Errichtungskosten für den 750 Quadratmeter großen Eislaufplatz am Parkplatz des Einkaufszentrums Thayapark werden sich auf 491.000 Euro exklusive Umsatzsteuer belaufen - laut Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) etwas günstiger als erwartet, da eine vorhandene Stromleitung vor Ort nun doch genutzt werden kann und für die Schaltafeln zur Herstellung einer ebenen Fläche ein günstigeres Angebot eingeholt werden konnte. Die nötige Fläche wird vom Einkaufszentrumsbetreiber für zehn Jahre kostenlos zur Verfügung gestellt.

Rund 30 Prozent der Investitionssumme werden vom Land NÖ übernommen, die Thayapark Immobilien GmbH beteiligt sich mit 110.000 Euro. 231.000 Euro bleiben der Stadtgemeinde Waidhofen. Für den Betrieb an 100 Tagen pro Jahr werden rund 80.500 Euro inklusive Strom- und Personalkosten veranschlagt, wobei 20.000 Euro durch Eintrittsgelder gedeckt werden sollen. Weitere 20.000 Euro werden von der Thayapark Immobilien GmbH beigesteuert, die Stadtgemeinde übernimmt ebenfalls 20.000 Euro. Der Rest verteilt sich auf Einnahmen durch Transparentwerbung und den Kostenanteil der übrigen 14 Gemeinden im Bezirk Waidhofen von 60 Cent pro Einwohner.

FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl wollte wissen, was passiere, wenn sich nicht alle 14 Gemeinden beteiligen, ob dann die Stadtgemeinde Waidhofen die Kosten „fressen“ müsse. Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) zeigte sich zuversichtlich, dass alle Gemeinden mitmachen werden. „Für den Fall, dass einzelne Gemeinden sich nicht beteiligen, werde ich mich um zusätzliche Werbe- und Sponsoreneinnahmen kümmern. An der Gemeinde bleibt es nicht hängen“, versicherte Ramharter. Danach wurde der Beschluss zur Umsetzung des Projekts einstimmig gefällt.

Eismattensystem spart Energie

„Durch die Synergien mit dem Einkaufszentrum, wie bestehende Gastronomie sowie die angrenzenden WC-Anlagen entsteht eine Win-Win-Situation für alle“, freut sich Ramharter. Er hatte das Projekt in einer persönlichen Unterredung mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner präsentiert und sich dabei die finanzielle Unterstützung durch das Land zugesichert.

„Durch die Nähe zum Zentrum ist der Eislaufplatz für die 1.400 Schülerinnen und Schüler auch fußläufig gut erreichbar und stellt ein zusätzliches Sportangebot für die Schulen in der Stadt dar. Bei der Errichtung der neuen Eisbahn wird besonders auf Energieeffizienz geachtet, es werden weiße Eismatten verlegt. Aufgrund der Materialkonfiguration verfügt das Eismattensystem über eine sehr große Kühloberfläche und gibt die Kälteenergie direkt auf die Eisfläche ab, wodurch ein sehr sparsamer Energieverbrauch gewährleistet wird“, betont Ramharter. Weiters wird der Unterbau gedämmt, wodurch ein Entweichen der Kälte in den Boden verhindert wird.