Ein möglicher Standort für einen Neubau des Feuerwehrhauses, die Sanierung von Katastrophenschäden und die Errichtung eines Urnenhains waren wesentliche Punkte der jüngsten Gemeinderats sitzung.

Das über 40 Jahre alte Feuerwehrhaus entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Eine Sanierung ist nicht sinnvoll, daher wird nun ein Neubau im Betriebsgebiet in der Nähe des Fernheizwerks angestrebt. Das in Frage kommende Grundstück hätte Wolfgang Mahringer jun. für einen Steinmetzbetrieb nutzen wollen, durch den Tod seines Vaters im Sommer 2019 wurde daraus aber nichts mehr. Die Gemeinde hatte sich ein Rückkaufsrecht für das Grundstück einbehalten – der Gemeinderat beschloss nun, davon Gebrauch zu machen, um das Grundstück für das neue Feuerwehrhaus nutzen zu können.

Konkrete Details zum Neubau gibt es noch nicht, da erst die Abstimmungen und Verhandlungen mit dem Landesfeuerwehrverband abgewartet werden müssen, ehe man konkret planen kann.

Urnen-Säulen für Friedhof. Im Zuge einer Anpassung der Friedhofsgebührenordnung wurde nun mittels eines Grundsatzbeschlusses der Grundstein für Urnenbestattungen am Dobersberger Friedhof gelegt. Grundsätzlich einigte man sich darauf, dass ein eigener Bereich mit Säulen geschaffen werden soll. Wie dieser genau ausgestaltet werden soll, ist in weiteren Schritten zu überlegen.

In Lexnitz wurde im Zuge der Schneeschmelze ein Durchlass des Lexnitzbaches schwer in Mitleidenschaft gezogen. Hier wurde die Firma Polt um 8.724 Euro mit der Wiederherstellung beauftragt, wobei Bauhof und Ortsbevölkerung sich an den Arbeiten beteiligen werden.

Wege werden asphaltiert. Ein weiteres Thema in der Sitzung waren Asphaltierungsarbeiten. Im Lärchenfeld wird ein rund 200 Meter langer Weg um 5.234 Euro von der Firma Held & Francke asphaltiert. Die Anrainer übernehmen 25 Prozent der Summe als Interessentenbeitrag.

In Riegers wird ein 1.850 Laufmeter langer Weg zum Schüttkasten Schellings saniert. Die Firma Polt wurde damit um 14.358 Euro beauftragt.

In Hohenau wurden 10.754 Quadratmeter Gemeindewald zum Verkauf ausgeschrieben. Doris und Jürgen Schandl erwerben davon 5.600 Quadratmeter.

Eine schlechte Nachricht gibt es puncto Kinderbetreuung: Der Verein „5Sinne“ hat seine Tätigkeit aufgrund der Corona-Rahmenbedingungen und eines Auslaufens der Förderungen eingestellt. Die Gemeinde will nun einen möglichen Nachfolger suchen, um die vorhandenen Räumlichkeiten weiter nutzen zu können. Beschlossen wurde außerdem, zwei Smartboards für die Volksschule zum Stückpreis von 7.900 Euro von der Firma Gemdat anzuschaffen.

Auch zwei Subventionen genehmigte der Gemeinderat: 400 Euro für neue Trachten der Volkstanzgruppe Dobersberg, und 150 Euro für die Kulturbrücke Fratres. Alle Beschlüsse der Gemeinderatssitzung erfolgten einstimmig.