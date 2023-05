80 Feuerwehrmitglieder aus drei Pfarren feierten gemeinsam

Die traditionelle Florianifeier in der Stadtpfarrkirche Waidhofen/Thaya fand am 7. Mai statt. An dieser Feier und an der anschließenden Defilierung nahmen die Feuerwehren der Pfarren Puch, Buchbach und Waidhofen/Thaya mit ihren Einsatzfahrzeugen teil.

Um 8 Uhr trafen sich rund 80 Feuerwehrmitglieder in der Gymnasiumstraße und marschierten anschließend gemeinsam mit dem Blasorchester Waidhofen/Thaya zur Stadtpfarrkirche, um dort die Festmesse mit Stadtpfarrer Josef Rennhofer, den Ehrengästen und der Bevölkerung zu feiern.

Im Anschluss an die Festmesse nahmen die Feuerwehrmitglieder in der Niederleuthnerstraße wieder Aufstellung. Gefolgt von den Feuerwehrfahrzeugen der teilnehmenden Feuerwehren begab sich der Marschblock unter der musikalischen Begleitung des Blasorchesters Richtung Innenstadt, wo er im Bereich des Sparkassengebäudes von den Ehrengästen für die Defilierung erwartet wurde. Nach dem Weitermarsch durch die Böhmgasse ging es Richtung Feuerwehrhaus, wo der Marschblock Aufstellung vor dem Feuerwehrhaus nahm. Bürgermeister Josef Ramharter bedankte sich im Rahmen seiner Rede bei allen Feuerwehrmitgliedern für die zahlreichen ehrenamtlichen Stunden die in Ausbildung, Übung und Einsätze investiert wurden. Nach den Dankesworten von Kommandant Christian Bartl konnte die Formation aufgelöst und der Abschluss im Feuerwehrhaus Waidhofen/Thaya gemütlich gefeiert werden.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.