Die Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug startete am Samstag am Flugplatz Dobersberg.

Über 50 Piloten nehmen in vier Klassen teil. Jeder Tag beginnt mit einem Briefing am Vormittag, wo entschieden wird, ob das Wetter für Streckensegelflüge geeignet ist, und für jede Klasse die Tagesaufgabe, genannt „Task“ präsentiert wird. Je nach Witterung sind Strecken von mehreren hundert Kilometern zu festgelegten Wendepunkten zurückzulegen. Nach dem Start per Motorflugzeugschlepp, wo die Segelflugzeuge von einer Motormaschine in die Höhe gezogen werden, kreisen die Piloten in der Thermik, bis die gesamte Klasse in der Luft ist und die Startlinie geöffnet wird.

Dadurch werden faire, weil gleichartige Bedingungen für alle Teilnehmer einer Klasse geschaffen. Nun gilt es, mit der richtigen Strategie möglichst schnell die Aufgabe zu absolvieren. Die Geschwindigkeit „auf Strecke“ muss an die Aufwindbedingungen angepasst werden, andernfalls ist man entweder zu langsam unterwegs, oder riskiert bei ungünstigen Bedingungen eine Außenlandung.

Unter den Piloten, die um den Staatsmeistertitel kämpfen, sind auch drei Waldviertler – alle drei sind Mitglieder der Union Fliegergruppe Waldviertel, die den Bewerb ausrichtet. Aus dem Bezirk Waidhofen sind der Groß Sieghartser Paul Altrichter und der Kautzener Rainer Wanko in der Clubklasse dabei, aus dem Bezirk Gmünd der gebürtige Heidenreichsteiner Martin Schwab, der in der „Mixed“-Klasse fliegt.