Britisches Gold bei Heißluftballon-WM in Groß Siegharts.

Als bester Österreicher hat Helmut Pöttler die Weltmeisterschaft im Heißluftballonfahren in Groß Siegharts auf dem 14. Platz beendet. Gold im Waldviertel ging an den Briten Dominic Bareford, Silber an den Schweizer Stefan Zeberli und Bronze an den Russen Sergej Latipow.