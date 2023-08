Flurdenkmal erhalten Holzkreuz bei Thaya wurde restauriert

Pfarrer Thomas Skrianz, Martin Müllner, Johann Kössner und Pater Karel Janu beim renovierten Kreuz. Foto: Edith Hofmann

E in Grundtausch der Gemeinde Thaya mit der Pfarre war 1983 Anlass für die Errichtung eines Holzkreuzes in einem Waldstück an der Straße in Richtung Schlader. Dieses wurde nun von Martin Müllner restauriert.

Für den Fußballplatz neben der Thaya benötigte die Marktgemeinde, damals unter Bürgermeister Leopold Hainz, ein Grundstück, das der Pfarre gehörte. Man einigte sich mit Pfarrer Florian Schweitzer über einen Grundtausch, wodurch die Pfarre in den Besitz des Waldgrundstückes gelangte. Florian Schweitzer wollte im „Jahr der Erlösung“ ein christliches Zeichen setzen und veranlasste die Schaffung der Gedenkstätte. Das Kreuz wurde nach seiner Vorstellung von Karl Loidolt geschnitzt. Es trägt zahlreiche Ornamente wie die Nägel der Kreuzigung, das Gesicht mit der Dornenkrone oder den bitteren Kelch. Rund 80 Stunden aufgewendet Durch die Verwendung verschiedener Holzschutzmittel waren die Reliefs im Laufe der Jahre kaum noch erkennbar. „Von Martin Müllner wurde das Kreuz von Grund auf restauriert“, erklärt Johann Kössner bei der Segnung, die im Zuge der Kräutersegnung am 15. August stattfand. Müllner arbeitete unentgeltlich rund 80 Stunden an der Restaurierung. „Die schwierigste Arbeit war, die Schriften der beiden Begleittafeln wieder lesbar zu machen“, erinnert sich Müllner. Anschließend wurden Kreuz und Tafeln mit einer Öllasur eingelassen. Die Materialkosten wurden durch Spenden der Pfarrgemeinde aufgebracht. „Die Spenden für die heute gesegneten Kräuterbüschel werden für die Erhaltung weiterer Flurdenkmäler verwendet“, hob Johann Kössner hervor und betonte: „Es muss nicht unbedingt klingeln, es darf auch rascheln!“