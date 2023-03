Über 50 Kilogramm Müll gesammelt

Unter dem Motto „Heinreichs macht sauber“ lud der Verschönerungsverein am 25. März zur Flurreinigungsaktion in Zusammenarbeit mit dem Umweltverband Waidhofen ein. Die freiwilligen Helfer sammelten in den Straßengräben in der Umgebung jede Menge Unrat und Mist. Auch so mancher kuriose Fund wurde gemacht wie ein Sitzkissen oder eine Bankomatkasse. Insgesamt konnte die Natur von über 50 Kilogramm Müll befreit werden. „Natürlich wäre es besser, wenn die Verkehrsteilnehmer den Müll erst gar nicht in der freien Natur entsorgen würden, es gibt mehr als genug Möglichkeiten, seinen Mist über den geregelten Abfallkreislauf loszuwerden“, appelliert Matthias Riemer für mehr Achtsamkeit für die Umwelt und die Mitmenschen.

