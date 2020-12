Zoff gab es im Gemeinderat am Montagabend auch wegen einiger Subventionen, welche die ÖPV-IG-Koalition nicht zahlen wollte.

Davon betroffen war etwa ein Ansuchen der „Kunst.Galerie.Waldviertel“, die zusätzlich zu den bereits im Laufe des Jahres ausbezahlten 2.500 Euro um weitere 1.500 Euro angesucht hatte, um das Jahr ausgeglichen abschließen zu können. Corona-bedingt waren nämlich auch Bundes- und Landesförderungen niedriger ausgefallen.

Der zuständige Stadtrat Herbert Höpfl (IG Waidhofen) begründete dies damit, dass die Bilanz des Vereins keine prekäre Situation mehr zeige, und dass die zusätzliche Förderung damit kein Muss, sondern nur mehr ein „Kann“ sei.

Waldhäusl forderte 1.000 Euro für Galerie

FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl forderte in einem Gegenantrag, der Galerie wenigstens 1.000 Euro zu geben: „Wenn wir fast 60.000 Euro für die Rettung der Energieagentur zahlen, sollte uns die Innenstadtbelebung schon 1.000 Euro wert sein.“

Der Gegenantrag fand mit den Stimmen von FPÖ und SPÖ keine Mehrheit, ÖVP und IG stimmten gegen die Förderung. „Die Grünen sind gegen Kultur, alle Achtung“, kommentierte Waldhäusl leise.

Für Galeriebetreiber Jimmy Moser, dem nach eigener Aussage im Sommer vom Bürgermeister und Höpfl eine mündliche Zusage zu dieser Förderung erteilt worden war, ist die Absage nicht nachvollziehbar: „Das zeigt aber von der Wertschätzung derartiger Projekte durch die Gemeindevertretung. Innenstadtbelebung sieht anders aus. Seitens des Vereines wird nun alles versucht, die fehlenden 1.500 Euro bis Ende des Jahres auszugleichen, um auch im nächsten Jahr zur 850-Jahr-Feier Waidhofens den Besuchern ein attraktives Kulturangebot zu bieten. Die Voraussetzung dafür ist ein klares Bekenntnis der Gemeinde zum Projekt und auch eine dementsprechende Budgetierung.“

Moser: „Innenstadtbelebung sieht anders aus“

Ein ausgeglichener Finanzhaushalt am Ende des Jahres sei die Voraussetzung für Förderungen im Folgejahr. Dies sei der Gemeinde bekannt.

Höpfl merkt an, dass es für solche Fälle einen Ausgleich durch das Land NÖ gäbe, um einen Verlust auszugleichen. Die Entscheidung, den Beschluss mitzutragen, sei ihm nicht leicht gefallen, aber in einer Koalition müsse man Kompromisse schließen.

Keine Schanigartengebühr-Rückerstattung

Ein „Nein“ gab es auch zu einer Rückerstattung der Schanigartengebühren, welche die FPÖ schon im Sommer als Unterstützungsmaßnahme für die hart von der Corona-Pandemie getroffenen Wirte gefordert hatte. Hier verwies Litschauer auf den Fixkostenersatz des Bundes, der solche Ausgaben abdecke. Es sei nicht Aufgabe der Gemeinde, dem Bund diese Zahlungen abzunehmen. SPÖ und FPÖ stimmten gegen die Ablehnung, IG und ÖVP dafür.

Cafébar Sischka will Kommunalsteuer zurück: Auch hier ein Nein

Ebenso für Diskussionen sorgt eine von Eva Sischka-Proksch beantragte Kommunalsteuer-Rückerstattung für die Cafébar Sischka in Form einer Corona-Wirtschaftsförderung. ÖVP und IG wollten die Zahlung ablehnen, Waldhäusl forderte in einem Gegenantrag, wenigstens die Hälfte, aber mindestens 3.000 Euro auszuzahlen. Die City-Greißlerei hatte in einer früheren Sitzung ebenfalls um eine derartige Förderung angesucht und sie nach diesem Schema als Kompromiss erhalten. Im Sinne der Fairness solle auch die Cafébar diese Förderung bekommen.

Finanzstadtrat Thomas Lebersorger (ÖVP) wies darauf hin, dass Sischka einiges an Direktförderung erhalten habe und mit der City-Greißlerei nicht eins zu eins vergleichbar sei. Die einzelnen Unternehmensbereiche von Bäckerei über Cafébar bis zur „Snack Factory“ seien nicht trennbar. Wieder wurde Waldhäusls Gegenantrag abgelehnt, nur FPÖ und SPÖ waren dafür. Die Ablehnung der Förderung wurde mit den Stimmen von ÖVP und IG beschlossen.