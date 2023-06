Waldviertler Sparkasse schließt Filiale in Karlstein

„Im Rahmen unserer strategischen Ausrichtung im Vertrieb standen in den letzten Monaten sehr viele Themen auf dem Prüfstand“, erklärte Vorstandsvorsitzender Johannes Scheidl bei der Pressekonferenz der Waldviertler Sparkasse letzte Woche.

So seien auch der stationäre Vertrieb hinsichtlich Filialstandorten, Anzahl der Kunden an Standorten, Entfernungen der Standorte zueinander, ökonomische Gesichtspunkte, schwieriger Arbeitsmarkt und vieles mehr unter die Lupe genommen worden. „In Kleinfilialen haben Betreuer zu wenig Zeit für umfassende Beratungsgespräche, die Rentabilität von Kleinfilialen ist nicht gegeben, und schlussendlich ist der Sicherheitsaspekt der Ein-Mann Filialen, sowohl für Mitarbeiter und Kunden“ zu berücksichtigen, erklärt Scheidl weiter.

Kunden „übersiedeln“ in größere Filialen der Bezirke

Die Berücksichtigung all dieser Analyseergebnisse sowie die Strategie der Waldviertler Sparkasse, die Kompetenzen stärker in Service- und Beratungszentren zu bündeln, hat zur Entscheidung geführt, die Filialen Schrems und Karlstein mit Ende Juni zu schließen. „Die Aufnahme der Kunden der Filiale Schrems erfolgt vorwiegend durch die Filiale Gmünd, die Kunden der Filiale Karlstein übersiedeln großteils in die Filialen Dobersberg, Groß-Siegharts, Raabs und Waidhofen“, so Scheidl. Die Mitarbeiter verbleiben bei der Sparkasse.

In diesen Kompetenzzentren erfolgt eine Qualitätssteigerung der Beratungsleistungen, und es können alle Aufgaben gebündelt bewerkstelligt werden. Auch nach der Integration von Schrems und Karlstein in andere Standorte bleibt das Filialnetz der Waldviertler Sparkasse dicht, und die Kunden haben weiterhin kurze Wege in die Service- und Beratungszentren. Scheidl: „Wir bleiben als Partner weiterhin in Schrems und Karlstein präsent. Gemäß unserer Gemeinwohlorientierung werden wir, wie bisher gewohnt, Projekte, Vereine und Institutionen mit Sponsorleistungen unterstützen!“

Für den Karlsteiner Bürgermeister Siegfried Walch war dieser Schritt schon seit Längerem absehbar. „Aber dass es dann so kurzfristig und schnell soweit war, hat mich schon etwas überrascht“, räumt Walch ein. Natürlich sei der Verlust von Infrastruktur immer schmerzlich, das Vorgehen der Sparkasse sei aber in diesem Fall nachvollziehbar: „Wie oft braucht man als normaler Bürger heute wirklich Kontakt zu einem Bankmitarbeiter?“, meint der Bürgermeister.

Das Gebäude gehört laut Walch der Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) und soll von der Sparkasse selbst weitervermietet werden.