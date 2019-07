„Zum Wohle der Stadtgemeinde tätig zu sein, lautet der Eid, den alle Mandatare bei ihrer Angelobung geleistet haben“, ruft Bürgermeister Robert Altschach angesichts der abgebrochenen Sitzung vom Mittwoch in Erinnerung.

Er wirft Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl (FPÖ) vor, wieder einmal seine „übliche politische Show des Berufspolitikers abgezogen zu haben, der nicht zurückschreckt, mit Halb- und Unwahrheiten den politischen Mitbewerber anzupatzen und in schiefes Licht zu rücken.“ Waldhäusl habe, so Altschach, nicht nur den Verdacht erhärtet, interne Buchhaltungbelege an die Öffentlichkeit weitergegeben zu haben, sondern auch ein Subventionsschreiben in die Luft gehalten, auf dem sich der Eingangsstempel der Stadtgemeinde und die Unterschrift des Bürgermeisters befinden soll. „Das ist eine ganz klare Lüge und Unterstellung. Ich kennen zwar dieses Schreiben, doch dieses ist nie offiziell bei der Stadtgemeinde eingelangt“, stellt Altschach klar.

„Ist das die Diskussion um 13.000 Euro wert?“

Er weist auch einmal mehr darauf hin, dass Vizebürgermeister Waldhäusl und die Stadträte Franz Pfabigan (SPÖ) und Martin Litschauer (IG) im Dezember 2018 ihre Ausschussvorsitze zurückgelegt und damit auf wesentliche Mitgestaltungsrechte verzichtet haben. „Diese Herrchaften kassieren ein anständiges Gehalt und beschränken sich seither darauf, das Repräsentationskonto des Bürgermeisters zu kommentieren, das schon bei meinen Vorgängern vorhanden war, das seit 2015 niemanden gestört hat und dessen Ausgaben eine Zeit lang auch von Waldhäusl mitunterzeichnet wurden. Es gibt sehr viele Projekte für die Waidhofner Bevölkerung umzusetzen. Hier wäre deren Energie besser investiert“, wirft der Bürgermeister den ausgezogenen Fraktionen vor.

Wesentliche Projekte wie eine Betriebsansiedelung seien gefährdet, weitere Verzögerungen beim Siedlungsgebiet Heimatsleitn, bei der Anschaffung eines E-Biker Verleihsystems und die Kooperation mit der Nachbargemeinde bei der Kleinkinderbetreuung die Folgen: „Ist das die Diskussion um eine Repräsentationskonto in der Höhe von 13.000 Euro wert?“

