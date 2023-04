Ein Tag mit Soul, Pop, Funk und Bilderbuchkino im Igel

Der Tag startete mit dem Bilderbuchkino, ein musikalisch-literarisches Live-Event für ein junges Publikum. Wobei Sprecher Nicolai Gruninger und Musiker Marc Bruckner es schafften, auch die Erwachsenen in eine wundervolle Welt der Poesie zu versetzen. Marc Bruckner kennt man als Multiinstrumentalist und als solcher zauberte er mittels Loopstation wieder eine ganze Band auf die Bühne. Das feine und virtuose Spiel ergab eine kongeniale Kombination mit der warmen und melodiösen Sprechstimme von Nicolai Gruninger. Außergewöhnliche Illustrationen aus drei Kinder-Geschichten wurden auf eine Leinwand projiziert und durch die beiden Protagonisten zum Leben erweckt. Üblicherweise treten sie damit in Kinos mit großer Leinwand auf, doch auch in der heimeligen Atmosphäre des Igels boten sie großes Kino.

Sprecher Nicolai Gruninger und Musiker Marc Bruckner schufen mit ihren Geschichten eine wundervolle Welt der Poesie. Foto: Gerald Muthsam

„Ramasuri“: Pop, Soul und Mundart gespickt mit Sozialkritik

Den Konzertabend eröffnete die Band Ramasuri. Ein Frauentrio mit Hang zu Pop, Soul, Mundart und den 90ern. Ein buntes Allerlei gespickt mit Herz und Hirn. Angelika Zach, Barbara Plank und Olivia Herzog - drei beste Freundinnen, die alle singen, Songs schreiben und unterschiedliche Instrumente spielen.

Die Waldviertlerinnen Olivia Herzog und Angelika Zach kennen sich schon seit ihrer frühen Jugend. Zach ist in Gebharts aufgewachsen, Herzog in Thaures, später führte sie der Weg nach Wien. Über die Jahre entwickelt sich eine ganz spezielle, tiefgründige Freundschaft. Eine rege gemeinsame Reisetätigkeit war zentraler Faktor in der Entwicklung der Band. Eine Reise nach Spanien mit der Oberösterreicherin Barbara Plank, legte den Grundstein für das Trio. Die drei kontrastreichen Frauen spielen zusammen eine Vielfalt an Musik. Sie machen vor keinem Thema Halt und spielen eine World-Pop-Soul-Singer/Songwriter-Fusion mit sozialkritischen sowie aufpeppenden englischen und Mundart-Texten. Vor allem zeichnet sich die Band durch samtig-starke Dreistimmigkeit und das laufende Durchwechseln der Instrumente aus. Es werden hauptsächlich eigene Songs präsentiert, hin und wieder gibt es eine Prise neu interpretierter Covers.

Neustart für die Waidhofner Session Night mit Funkband „Slicks“

Die Band „Slicks“ mit Joachim, Paul und Christoph Kainz, Victoria Naglmair und Jakob Haumer waren der Rahmen der Session Night. Foto: Gerald Muthsam

Der Tag im Igel wurde zum Anlass genommen, die Waidhofner Session Night nach der Pandemiepause wieder zu aktivieren. „Bringt eure Instrumente und Stimmen und seid dabei on stage!“, lautete der Aufruf. Die junge Funkband „Slicks“, mit starker Waidhofner Beteiligung, feierte im Herbst im Igel ihr Debut. Mittlerweile fast zur „Hausband“ geworden, bildete sie den Rahmen für die Session. Sie wählten neun Songs zum Thema „Vier Elemente“ aus, interpretierten sie in ihrem Stil und banden verschiedene Gastmusiker mit ein. Danach war Open Stage und es wurde noch von mehreren Musikern gejammt.

