„Excuse Me Moses“ nach sieben Jahren erstmals wieder auf der Bühne

Excuse Me Moses ging aus der Band Funkalicious hervor, die im Sommer 2000 gegründet wurde. Mit ihrem Funk-Rock-Stil fanden Funkalicious kein großes Publikum. Im Mai 2005 verließ Schlagzeuger und Gründungsmitglied Gerhard Bergauer die Band, an seine Stelle trat Martin Scheer.

Letzter Auftritt im Jahr 2016

Durch die Neudefinition als Excuse Me Moses richtete sich die Gruppe verstärkt an der Rockmusik aus und fand ihre erste öffentliche Erwähnung bei ihrer Teilnahme am Newcomer-Musikcasting Ö3 Soundcheck 2005, wo sie den dritten Platz belegte. Im Zuge der Ö3-Promotion traten sie im Mai 2006 im Vorprogramm eines Konzerts von Bon Jovi und Nickelback in Innsbruck auf. Ende des Sommers 2006 erschien ihre erste Single Summer Sun, die erreichte Platz 33 in der österreichischen Hitparade und blieb fünf Wochen lang in den Charts. Im Sommer des Jahres 2007 platzierte sich die Band mit der Doppelsingle Butterfly Tree/Vital Signs auf Platz 20 der Hitparade. Im Frühjahr 2009 veröffentlichten Excuse Me Moses ihr zweites Album Pole Shift, 2013 brachten sie das dritte und letzte Studioalbum III heraus. Ihren letzten Auftritt hatte die Band 2016.

Schülerinnen interviewten Band vor dem Konzert

Im Vorfeld des Konzertes im Igel interviewten Schülerinnen des Gymnasiums die Band auf der Bühne. Dabei gaben die Musiker Einblicke in ihr Tour-Leben, erzählten vom Ö3 Soundcheck Musikcasting und der Teilnahme beim österreichischen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2011. Sie beklagten auch die engen Genre-Grenzen in Österreich. So wurden sie einmal von einem Festival wieder ausgeladen, weil ihre Musik auf Ö3 gespielt wurde. Jungen Musikern und Bands raten sie, sich nicht mit anderen zu vergleichen und sich nicht von Bands, die sie in sozialen Medien sehen, verunsichern zu lassen. Sie sollen unbeirrt und konsequent ihren Weg verfolgen.

