Das freute besonders Obmann Karl Hermann, der heuer erstmals das Kultfest an der Vereinsspitze organisierte. Langzeit-Obmann und nunmehriger Stellvertreter, Herbert Höpfl, stand dem Neo-Obmann mit einem erfahrenen Team und rund 300 Mitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite, um dem besonderen Musik-Event den gewohnten Flair und Spirit einzuhauchen.

Den äußerst gelungenen Auftakt am 42. Internationalen Musikfest machte heuer ein „Rising Star“ der österreichischen Indie-Szene und Amadeus Award Gewinner 2023, Oskar Haag, auf der Thayabühne. Der erst 17-jährige geborene Klagenfurter erinnert in seinem androgynen Erscheinen ein wenig an den jungen David Bowie. Er schafft es mit überschaubaren Mitteln dem Publikum ein magisches Gefühl zu entlocken. Seine Lieder performt er mit fragiler Seele und stellt seine Verletzlichkeit offen zur Schau. Obwohl jung an Lebensjahren, besitzt seine Stimme große Glaubwürdigkeit, die auch das überwiegend erwachsene Publikum mitgenommen hat. Möge sein unschuldiges Wesen nicht vom Erfolg verdorben werden.

Vollbild Mehr aus Waidhofen Wahl Waldkirchen: 13 von 14 Stimmen für neuen Bürgermeister und Vize Folkclub Igel Musikfest: Drei Tage Festival mit einem besonders bunten Programm Sensation Feuerwehr Matzles auf Platz 4 im Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb Mehr Top-Stories Feuerwehreinsatz a... Pkw fing auf der Semmering Schnellstraße Feuer Landesfeuerwehrwet... Die Feuerwehrfans waren in Leobersdorf kaum zu halten Großharras „Russell“ kommt ins große Finale von „Germanys Top Dog“ FB 1 /179 Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Anzeige Folkclub Igel Musikfest: Drei Tage Festival mit einem besonders bunten Programm . Nach der gelungenen Frühjahrssaison im Igel war der Erfolg des Musikfestes vom Folkclub im Thayapark in Waidhofen/Thaya so gut wie vorprogrammiert. Ein Unsicherheitsfaktor ist immer das Wetter. Doch das Musikfestpublikum ist auch hier auf alle Bedingungen eingestellt, und so konnte die eine oder andere Wetter-Widrigkeit die Stimmung nicht trüben.

Nach dem verträumten Einstieg folgte eine lebendige, energiegeladene und positive Show der Band Tribubu, mit einem Mix aus Rumba, Country, Folk, African Beat und Blues. Erstmals am Musikfest gab es Artistik und Jonglage im Sinne moderner, zeitgemäßer und kritischer Zirkus-Performance. Star der Aufführung war dabei Ariane Oechsner. Sie zauberte gekonnt Jonglage mit clownesken Slapstick auf die Bühne. Ebenso erzählte sie äußerst emotional über ihre Erfahrungen mit Ausgrenzung und Mobbing als „zugereistes“ deutsches Kind in Waldviertel. Sätze wie „Wien wäre ohne Ausländer noch Wien“ treffen sie deshalb besonders hart.

Nach den berührenden Erzählungen folgten jazzige Klänge der Band „Shake Stew“ auf der Hauptbühne. Das Zelt der Thayabühne brachten „Erwin & Edwin“ zum Beben. Wenn man sich die Band im Internet anhört, meint man sie zu kennen. Sieht man sie im Clublokal Igel, weiß man mehr über sie. Erlebt man sie auf großer Bühne, wird man nochmals überrascht von den Vollblut-Profimusikern. Sie verstehen ihr Handwerk und lassen keine Beine stillstehen. Das Tempo heraus nahm zunächst die afrobrasilianische Musik von „Ayom“, bevor sie gegen Ende ihres Auftritts ihr südländisches Temperament voll entfachten.

Das Musikfest bietet traditionell einen bunten Strauß an musikalischer Vielfalt. Heuer erschien es besonders bunt. Folk und Blues haben nach wie vor ihren Platz, doch wird man immer wieder von Bands überrascht, die sich keiner Kategorie zuordnen lassen. Eine davon war „Bon Enfant“. Die Bandbreite ihrer Einflüsse bewegt sich von den frühen 70ern bis in die frühen 80er. Vielfältig und voller fantastischer Bilder, mit naivem Disco-Sound und Anleihen von Hard- und Glam-Rock, francophonem Pop bis hin zu Psych-Folk.

Das Musikfest ist immer auch ein Familienfest. Neben einem reichhaltigen Spieleangebot gibt es auch ein Bühnenprogramm für Kinder. Stammgast ist mittlerweile das „Theater GundBerg“ mit Natascha Gundacker und Joachim Berger. Mit ihrer Premiere von dem Stück „Der Besuch“ lieferten sie gewohnt feines Spiel mit Figuren, Objekten und Musik, und boten den großen und kleinen Zusehern jede Menge kreative Ideen mit ihrem Schauspiel und Bühnenbild.