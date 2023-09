Poetry-Slam: Literatur mit Hochgeschwindigkeit

Im Rahmen der Internationalen Sommergespräche der Waldviertel Akademie fand in Kooperation mit dem Folkclub eine Poetry-Show mit Musik statt.

Die vielfach prämierte Sarah Anna Fernbach war bereits 2019 beim Fest der Wörter im Igel zu sehen. Bei ihr kommt Dichtung eindeutig von Verdichtung. Die 25-jährige Linzerin, die vor kurzem ihr Wirtschaftsrechtstudium abschloss, befeuerte das Publikum mit Satz- und Gedankenkreationen, die einen staunend und begeistert zurückließen. Sprachgeschwindigkeit und die Genialität von Inhalt und Ausdruck lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das die Besucher aufs Höchste forderte.

Fernbach steht bereits seit 2016 regelmäßig als Spoken Word Künstlerin auf Bühnen und hat seither hunderte Auftritte bei diversen Veranstaltungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz absolviert. Sie ist österreichische Meisterin und deutschsprachige U20 Meisterin im Poetry-Slam 2018 und sticht besonders durch ihre humoristischen, von Wortwitz und Reimketten durchzogenen Texte hervor. Zudem bietet Sarah Anna Fernbach Workshops für Schulen und Kultureinrichtungen an und versucht dabei, die Begeisterung für kreativen Sprachgebrauch auch in anderen zu wecken.

Elif Duygu überzeugte mit persönlicher Note

Als weitere Poetry-Künstlerin war Elif Duygu zu sehen. Duygu ist 24 Jahre alt und neben ihrer Poetry-Slam Kariere Anglistik-Studentin an der Universität Wien. Sie wurde in Istanbul geboren. Ihre Familie zog, als sie zwei Jahre alt war, nach Österreich. Das Aufwachsen zwischen zwei Kulturen und Heimaten spiegelt sich auch immer wieder in ihren Texten. Elif Duygu gewann gemeinsam mit Mike Hornyik den österreichischen Poetry-Slam-Team-Meistertitel. Ihre Texte überzeugen durch eine persönliche Note, wie etwa ein Liebesgedicht an Istanbul oder der Abrechnung mit ihrer ehemaligen Hort-Betreuerin.

Die musikalische Umrahmung die Band Hochwald, dessen Leadsänger Wolfgang Schöbitz bereits bekannt ist von der Band „Die Wandervögel“ mit dem Waidhofner David Stellner.