Wintermusikfest im Igel am 25. November: Von Funk über Punk bis Latin

Jede Menge gute Stimmung verspricht das Programm der zweiten Auflage des Wintermusikfestes im Folkclub Igel am 25. November.

„Das Wintermusikfest entspringt dem Wunsch unser so stimmungsvolles Kulturwohnzimmer, den Igel, zumindest einmal pro Jahr noch ausgiebiger in Szene zu setzen“, erklärt Obmann Karl Hermann. „Einerseits im Bezug auf den zeitlichen Rahmen, als auch in der Bandbreite der dargebotenen Kunst.“ So sei schon 2022 das erste Wintermusikfest ausgerichtet worden und nachmittags konnten Hobbymusiker gemeinsam mit Profis auf der Bühne des Igels jammen. Abends gab es dann mehr Bands als gewohnt, um die Extravaganz des Wintermusikfests hervorzuheben.

Kinderprogramm am Nachmittag mit Theater GundBerg

Dass mit Bands wie Erwin & Edwin dann auch eine richtige ausgelassene Party entstand, motivierte obendrein das Konzept Wintermusikfest weiterzuspinnen. Noch dazu passiere es ziemlich genau auf halber Zeitstrecke zwischen zwei Internationalen Musikfesten im Thayapark und teile somit die Wartezeit auf das nächste Festival. Dieses Jahr solle der Festivalcharakter im Igel noch mehr geschärft werden, indem es nachmittags auch schon Kinderprogramm mit dem Theater GundBerg bei freiem Eintritt geben wird. Danach erneut eine Jam Session für alle interessierten (Hobby-)Musiker gemeinsam mit der Waldviertler Band SLICKS. Dazu werde an die Jahreszeit angepasst Kinderpunsch und Glühwein ausgeschenkt. Abends gebe es eine große Bandbreite an musikalischen Einflüssen, von Funk über Punk bis Latin. Und zwar die Bands Mary Jane’s Soundgarden, The Shabs und Matatu. Alle äußerst schwungvoll, tanzbar und musikalisch von hoher Güte.

Matatu sind verdichtete Energie, Euphorie und Tanzwut, repräsentiert von rund acht bis zehn internationalen Musikern aus Wien. Es ist die explosive Mischung aus Latin, Reggae, Hip Hop und Swing, mit der Matatu seit über 15 Jahren kleine Klubs und internationale Festivals zum Beben bringen. The Shabs sind eine Folk-Punk-Band aus Kapstadt, Südafrika. Die umtriebige Gruppe steht für fesselnde Live-Sets, die aufrichtigen, melodischen Sing-a-long-Folk mit der rohen Energie und dem DIY-Ethos des Punkrocks verbinden. Somit kann es wieder nur ein großes und freudiges Fest werden, auf welches wir uns sehr freuen können.