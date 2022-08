Hobbykünstlerin Jasmin Schön zeigt Werke in Blumau

Werbung

In der ehemaligen Volksschule des Dorfes präsentierte Jasmin Schön am vergangenen Wochenende eine Auswahl ihrer Bilder in der Ausstellung mit dem Titel „Farbträume“. In unterschiedlichen Maltechniken, auf diversen Malgründen und mit vielerlei Farbmaterial schuf sie etwa einen Igel, eingerahmt von bunten Blättern, einen Storch mit einem Pinsel im Schnabel, mehrere farbintensive Traumfänger, Portraits und Akte von Frauen in unterschiedlichen Yoga-Stellungen, umgeben von Gestirnen, Blättern oder Ähren, Bilder mit Inschriften wie „Nimm dir Zeit, in dir selbst zu ruhen“ oder „Mögest du gesund und glücklich sein“. Ist es Kitsch, ist es Kunst? – Die Grenzen sind fließend.

Eine Parallele zur Esoterik sieht Jasmin Schön trotz der ähnlichen Sujets in ihren Arbeiten nicht. „Ich bin zwar spirituell, aber nicht esoterisch orientiert“, stellt sie fest. Auch eine heile Welt will sie nicht in ihren Bildern dargestellt wissen, sie seien tiefgehend und ließen individuelle Interpretationen zu.

Kunsthandwerkliche Objekte stellt Jasmin Schön ebenfalls her, Schlüsselanhänger, Kerzenschalen und Blätter aus Modelliermasse oder Beton. Auch ein Buch hat sie schon geschrieben: „Kunterbuntes Blütenmeer – Märchen für Klein und Groß“. Zudem bietet sie verschiedene Kreativ-Workshops für Kinder und Erwachsene an.

Jasmin Schön malt seit ihrer frühesten Jugend, nahm schon während ihrer Ausbildung an der Handelsakademie Waidhofen an Malworkshops der Künstlerin Veronika Blauensteiner-Kedros teil und absolvierte nach der Matura Studienlehrgänge für Malerei in Geras, unter anderem bei Christian Ludwig Attersee. Die heute 34-jährige lebt in einem alten Bauernhaus in Blumau und durchläuft derzeit eine Ausbildung zur Mal- und Gestaltungstherapeutin.

