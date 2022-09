Kanal und Wasser bis Jahresende fertig

Die Arbeiten an Kanal und Wasserversorgung in Matzles schreiten voran: Bis Jahresende soll der Anschluss jeden Haushalts möglich sein.

„Die Transportleitung für die Wasserversorgung wurde zuerst gebaut. Bis zur Kapelle ist die Hauptleitung teilweise technisch bereits einsatzfähig, der Rest wird bis Jahresende soweit sein. Sobald die Hauptleitung fertig ist, kann der Hausanschluss durchgeführt werden. Die ersten Abnehmer schließen bereits an“, fasst Vizebürgermeister Martin Litschauer (Grüne), der für das Projekt verantwortlich ist, den aktuellen Stand zusammen.

Er geht davon aus, dass trotz Fertigstellung des Leitungsnetzes nicht alle Anwohner noch heuer den Anschluss im Haus schaffen – es gibt eine gewisse Übergangsfrist, bis der Anschluss erfolgt sein muss.

Bisher gab es in Matzles nur einen Regenwasserkanal, der über den Ortsbach abgeleitet wurde. Nun wird ein Trennsystem installiert, über das Schmutzwasser zur Kläranlage nach Waidhofen geleitet wird. Das Regenwasser wird wie bisher vor Ort über den Bach abgeleitet.

Wasser wird aus Waidhofen in Hochbehälter gepumpt

Auch bei der Wasserversorgung greift Matzles auf die städtische Infrastruktur zurück. „Vor Ort eine eigene Trinkwasseraufbereitung zu installieren, wäre deutlich teurer gewesen. Außerdem profitiert Matzles auf diese Weise auch von zukünftigen Brunnenerweiterungen in Waidhofen – wir arbeiten in der Stadt daran, beim Trinkwasser unsere Eigenproduktion zu erhöhen. Das verbessert auch die Versorgungssicherheit in Matzles“, erklärt Litschauer. Ein zentrales Element der Matzleser Wasserversorgung ist der oberhalb der Ortschaft installierte Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 120 Kubikmetern Wasser.

Er dient als Speicher, der die Ortschaft für eine gewisse Zeit autark mit Wasser versorgen kann. Der nötige Druck wird durch den Höhenunterschied vom Behälter zum Ort erzeugt. „Man hat dabei keinen großen Spielraum, was die Platzierung betrifft. Ist der Höhenunterschied zu gering, benötigt man zusätzliche Pumpen, ist er zu groß, müssen Druckminderer verbaut werden. All das macht die Sache aufwendiger, teurer und fehleranfälliger“, erläutert Litschauer, weshalb man den Standort sorgfältig auswählen musste.

Der Hochbehälter befindet sich oberhalb der Ortschaft und dient als Speicher. Foto: Michael Schwab

Normalerweise wird der Hochbehälter über eine Leitung aus Waidhofen befüllt. Sollte diese durch ein technisches Gebrechen ausfallen, kann der Hochbehälter auch extern z.B. mittels eines Tankwagens befüllt werden. Er ist außerdem an die Fernüberwachung der Wasserversorgungsanlage angeschlossen, was es ermöglicht, die Befüllung zu optimieren: „Das bedeutet, dass man beispielsweise nicht während einer Verbrauchsspitze versucht, den Behälter zu füllen, sondern dann, wenn gerade weniger Bedarf herrscht“, führt Litschauer aus. Auch im übrigen Leitungsnetz werde die Fernüber wachung kontinuierlich aus gebaut.

Der letzte Schritt nach Fertigstellung der Verlegearbeiten in Matzles wird die Wiederherstellung der Asphaltdecke sein. Dies wird aber erst nach dem Winter passieren – etwas Geduld ist also noch nötig.

