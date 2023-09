„Fotofestl“: Ausstellung und Siegerprämierung für Fotomarathon

Das „Fotofestl“ ist ein fixer Bestandteil im Jahresprogramm des Fotolaborclubs Groß-Siegharts. Rechtzeitig dazu kehrte am Freitag der Sommer zurück, und einem gemütlichen Beisammensein vor der Fotogalerie am Schlossplatz stand nichts mehr im Wege. Natürlich gab es nicht nur reine Geselligkeit an dem Abend, auch eine Fotoausstellung unter Beteiligung von neun Clubmitgliedern wurde eröffnet. Im Unterschied zur Frühjahres- und Herbstausstellung gab es kein vorgegebenes Thema, die Aussteller konnten frei ihre Motive wählen.

Elisa Plobner-Trisko hielt stimmungsvolle Eindrücke ihrer Maturareise auf Kreta fest. Michaela Zlabinger zeigt Naturaufnahmen. Elke Pfeiffer drückte bei diversen Begegnungen auf der Straße den Auslöser. Von Celine Bigl sind mystische Porträts zu sehen. Gernot Blieberger fand an Tieraufnahmen gefallen. Oscar Reynolds fing Sonnenuntergangsstimmungen ein. Reinhard Hurt widmete sich schwarz-weiß Frauenporträts. Martin Adelhofer entführt an den Strand und in die Luft. Bei Christian Bigl findet man auch Street-Art-Motive.

Fotomarathon: Sieg für Maria Pöppl und Celine Bigl

Auch die Sieger des Fotomarathons vom Juni wurden beim Fest bekanntgeben. Acht Themen gab es für Kinder bzw. Jugendliche, zwölf für Erwachsene. Die Bilder wurden von drei Juroren anonymisiert bewertet. Obmann Gernot Blieberger freute sich, dass auch eine Jugendwertung zustande kam. Hier belegte Selina Mayer Rang Drei, Florian Mayer holte sich den zweiten Platz und als Siegerin ging Maria Pöppl hervor. Bei den Erwachsenen kam Gernot Blieberger auf Platz Drei, Roland Schneider wurde Zweiter und den ersten Platz erreichte Celine Bigl. Auch für nächstes Jahr ist wieder ein Fotomarathon geplant.

Bürgermeister Ulrich Achleitner gratulierte den Gewinnern und bedankte sich beim Fotolaborclub für dessen Initiative und Aktivitäten. Die Ausstellung im November wird zum Thema „On the road“ stattfinden.