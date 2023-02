Göpfritz/Wild: Zeitlose Bilder ausgestellt

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Die Marktgemeinde lud am 3. Februar zur Fotoausstellung; „Zeitlos“ in den Festsaal der Gemeinde ein.

Präsentiert wurden Fotos von Christian Bigl, seiner Tochter Celine Bigl und weiteren Mitgliedern des Fotolaborclubs Groß Siegharts. Nach der Begrüßung durch Topothekleiter Franz Rabl folgte eine Hommage auf die Fotografie, in allen Facetten, als Zeitzeuge und unauslöschlicher Bestandteil für die Geschichte von Völkern, Berichten, Beobachtungen und Dokumentationen.

Persönliche Kreativität und Engagement standen bei den ausgewählten Motiven immer im Vordergrund. Christian und Celine Bigl erklärten ihren Werdegang zur Fotografie und schließlich auch künstlerische Elemente, die sie in ihre Bilder mit einfließen lassen. „Ständige Verbesserungen und Neuerkenntnisse sind wichtige Bestandteile für ein erfolgreiches Foto“, erklärten sie.

Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun erklärte, wie glücklich sich die Gemeinde schätzen kann, dass so hervorragende Persönlichkeiten in unserer Region zu Hause sind. Die Marktgemeinde wird weiterhin unterstützend mithelfen und für weitere Ausstellungen die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Vizebürgermeister Werner Scheidl betonte, wie wichtig Fotografie ist, vor allem auch für die Topothek.

Im November 1991 veranstaltete die Volkshochschule Groß Siegharts einen Kurs zum Thema „Vom Fotografieren zum fertigen Bild“ aus dem es 1992 zur Gründung des Fotolaborclubs kommt. Mit Unterstützung der Stadtgemeinde Gross Siegharts und der Sparkasse wurde im Keller des Stadtsaals ein Fotolabor eingerichtet. Von nun beschäftigten sich die Amateurfotografen nicht nur mit dem Fotografieren selbst, sondern auch mit dem Entwickeln der Filme und Ausarbeitung der Bilder, im Bereich der Schwarz-Weiß-Fotografie. Bald fanden pro Jahr zwei Ausstellungen zu Themen wie Photosynthese, Landschaft, Mauerwerk, Elemente und Bitte lächeln statt.

So schritt die Entwicklung des Clubs immer mehr voran und es folgten auch Teilnahmen zu NÖ Regionalmeisterschaften der Mitglieder. Weitere Highlights waren die Gestaltung des Jubiläumskalenders der Stadt Groß Siegharts und der Fotomarathon für Erwachsene und Kinder, bei dem zwölf Themen in einem gewissen Zeitraum in vorgegebener Reihenfolge umgesetzt werden mussten. In den letzten Jahren kam es zu einem starken Anstieg der Mitglieder im Club und das wiederum führte zu einer altersmäßigen Durchmischung der Generationen. Dies bringt auch eine Vielfalt des künstlerischen Ausdrucks mit sich.

