Los ging es am Freitag mit dem Firmen- und Vereinsabend, der trotz des regnerischen und kühlen Wetters recht gut besucht war.

Am Samstagabend sorgte die Gruppe „Pech & Schwefel“ für Unterhaltung, außerdem gab es ein Stelzenessen. Der Sonntag startete mit einer Festmesse und einem Frühschoppen mit dem Blasorchester Waidhofen. Am Nachmittag kamen die jüngeren Besucher auf ihre Kosten – mit einem Geschicklichkeitswettbewerb, an dem 33 Kinder teilnahmen, Mitfahrten im Feuerwehrauto, Reiten und einer Hüpfburg. Auch Radfahrer, die einen Abstecher zum Fest machten, waren willkommen.