Es ist der mittlerweile zur Tradition gewordene Höhepunkt und Abschluss des Advents in der Bezirkshauptstadt zugleich: Der Waidhofner Adventzauber in und um das Rathaus bringt auch heuer wieder die Besucher in Weihnachtsstimmung.

Am Freitagnachmittag wurde der Markt mit rund 50 Austellern eröffnet, umrahmt durch das Blasorchester Waidhofen. Das Angebot reichte von Kunsthandwerk über Basteleien und Schmuck bis zur Weihnachtsbäckerei und Stofftieren. Auch regionale Köstlichkeiten durften nicht fehlen. Im Freien stand eine Auswahl an Punsch- und Verpflegungsständen zur Verfügung, sodass auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt war. Kaffee und Kuchen gab es gleich im Foyer des Rathauses.

Weitere Höhepunkte des Marktes sind der Besuch der Weihnachtsengerl am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr, die Auftritte des Blasorchesters Waidhofen am Samstag um 18.30 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr, und das Turmblasen am Sonntag um 17 Uhr, mit dem der Markt ausklingt.