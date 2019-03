Auf der Veranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr Oedt an der Wild gab es die ausgefallensten Kostüme der Saison und die beste Stimmung bis in die frühen Morgenstunden. Ob menschengroße Bananen und Erdbeeren, eine Gruppe aus zwanzig Tintenfischen oder Charaktere aus Fernsehserien und Videospielen – am Lumpenball fehlte es nicht an Kreativität, wenn man die Kostüme der Gäste betrachtete.