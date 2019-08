Stimmung ohne Ende bei der Weltuntergangsparty Riegers .

Stimmung ohne Ende gab es bei der Jubiläumsausgabe der Weltuntergangsparty der FF Riegers am 14. August. Was vor 20 Jahren als intime Feier unter Freunden begann, entwickelte sich bald zu der Kultparty im Bezirk, auf der regelmäßig 1.500 Besucher das Leben bis in die frühen Morgenstunden feiern.