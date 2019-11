Waidhofner Gymnasiasten luden zum Maturaball .

„Legen – wait for it – dary“ war der Maturaball des Waidhofner Gymnasiums vergangenen Samstag. Unter dem Motto „Suit up – it´s gonna be legendary“ luden 35 angehende Absolventen in den Stadtsaal und ließen dabei Musiklegenden der letzten hundert Jahre hochleben.