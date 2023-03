Thayataler Fotoschule startet mit Vier-Tages-Kurs in den Frühling

Die beiden gewerblichen Fotografen hatten im Winter mit einem zweitägigen Porträtworkshop im Studio und am Wiederfelder Teich mit drei Teilnehmern begonnen und wollen jetzt im Frühling so richtig starten. Der erste Fotoworkshop zum Thema „Frühling im Thayatal“ setzt sich mit dem Thema Natur- und Landschaftsfotografie auseinander.

Der erste Workshop hatte die Portraitfotografie im Studio und im Freien - hier am Wiederfelder Teich - zum Thema. Foto: Andreas Biedermann

Der viertägige Kurs vom 20. bis 23. April richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. „Die Schwerpunkte sind Bildkomposition und Bildbearbeitung, wir werden uns aber auch mit Langzeitbelichtungen, Panoramen, HDR-Aufnahmen und mehr beschäftigen“, sagt Andreas Biedermann, der zusammen mit David Anderle den Intensivkurs abhalten wird.

Stützpunkt wird das JUFA-Hotel in Raabs sein – von dort starten die Fotoausflüge, und dort wird auch am Abend die Bildbearbeitung vorgenommen und der Austausch unter den Fotografen gepflegt. Sechs bis acht Teilnehmer werden als Ziel angepeilt. „Dann hat jeder von uns maximal vier Teilnehmer zu betreuen. Wir legen großen Wert darauf, in Kleingruppen zu arbeiten“, betont Anderle.

„Ergänzen uns gut gegenseitig“

Während Biedermanns Schwerpunkte eher in der Natur-, Landschafts- und Architekturfotografie liegen, ist David Anderle eher der Porträt-Spezialist: „Wir beide ergänzen uns gegenseitig gut“, meint Anderle. Andreas Biedermann bringt eine mittlerweile siebenjährige Erfahrung als Workshop-Leiter bei der Sommerakademie Motten ein.

Eine Website für die Fotoschule befindet sich gerade im Aufbau und soll in etwa einem Monat fertig sein. „Wir möchten unsere Angebotspalette zügig erweitern, dafür brauchen wir aber auch die Rückmeldungen der Fotografen, welche Kursinhalte sie wünschen“, kündigt Biedermann an.

Anregungen und Wünsche, aber auch Infos zu Kursen und zur Anmeldung gibt es bei Andreas Biedermann (Tel. 0664/5781740; biedermann.andreas1@gmail.com) und bei David Anderle (0664/1213007; david@davidanderle.at).

