Waidhofen/Thaya: Ist die „Heimatsleitn“ Geschichte?

Keine Einstimmigkeit ist bei der am Mittwochabend angesetzten Gemeinderatssitzung hinsichtlich des Haushaltsvoranschlags für 2023 zu erwarten.

Die FPÖ kündigte nämlich schon im Vorfeld an, dem Budget nicht zuzustimmen. „Der Grund dafür ist, dass sich die Schulden mehr als verdoppelt haben - von zehn Millionen Euro auf über 22 Millionen Euro - es aber trotzdem keine Investitionen in die Zukunft gibt. Das Siedlungsprojekt ‚Heimatsleiten‘ ist auch endgültig Geschichte“, stellt FPÖ-Stadtrat und -Fraktionsführer Gottfried Waldhäusl klar.

Durch das Fehlen attraktiver, gemeindeeigener Bauplätze seien immer mehr junge Familien gezwungen, ihr Eigenheim in anderen, umliegenden Gemeinden wie Thaya oder Waidhofen-Land zu errichten. „Andererseits wurden 1,2 Millionen Euro für die Errichtung von Radwegen budgetiert. Somit haben sich die Grünen auch in Waidhofen gegen die ÖVP durchgesetzt“, merkt Waldhäusl mit Seitenhieb auf die Bundespolitik an.

„Heimatsleitn“ schon seit 2020 auf langer Bank

Es ist nicht das erste Mal, dass Waldhäusl den Umgang mit dem seit über 20 Jahren in Planung befindlichen Vorhaben kritisiert. Schon 2020, als die damals neue ÖVP-IG-Koalition die „Heli-Dungler-Siedlung“ mit 16 Bauplätzen ins Leben rief, befürchtete Waldhäusl, dass die „Heimatsleitn“, die Bauplätze für ein bis zwei Jahrzehnte gesichert hätte, endgültig fallengelassen wird.

Unfaufschiebbare Infrastruktur-Projekte haben Vorrang

Im Voranschlag für 2021 wurden die Budgetmittel für die „Heimatsleitn“ tatsächlich reduziert, da man angesichts anderer wichtiger, unaufschiebbarer Vorhaben wir den Kanal- und Wasserleitungsbau in Matzles Prioritäten setzen musste. Ähnlich stellt sich die Situation auch im Jahr 2023 dar.

„Wir haben Infrastrukturprojekte wie den Kanal- und Wasserleitungsbau in Ulrichschlag und Götzles, den wir nicht mehr weiter aufschieben können, da uns das Land keinen weiteren Aufschub mehr genehmigt. Es sind die letzten beiden Katastralgemeinden ohne Abwasserbeseitigungsanlage“, nennt Bürgermeister Josef Ramharter ein Beispiel für notwendige, teure Vorhaben. Auch im Stadtbereich müssen die großteils aus dem Anfang der 1970er-Jahre stammenden Wasserleitungen abschnittsweise getauscht werden. „Erst am Montag hatten wir schon wieder einen Wasserrohrbruch in der Hamernikgasse. Solche Vorfälle kosten jedesmal einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag“, fügt Ramharter hinzu.

Diese Vorhaben seien daher alternativlos, als Gemeinde müsse man in erster Linie für eine funktionierende Infrastruktur sorgen. Knapp 5,6 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr für Tiefbau-Maßnahmen (Kanal, Wasser, Leitungsverlegungen) anfallen, im mittelfristigen Finanzplan sind rund 14,3 Millionen Euro vorgesehen, wobei hier auch Straßensanierungen in der Hamerlinggasse, Hamernikstraße, Ros eggergasse, Niederleuth nerstraße und Moritz-Schadek-Gasse samt Erneuerung der Einbauten enthalten sind, die jedoch großteils erst ab 2025 schlagend werden.

2,2 Millionen Euro für Kindergarten-Sanierung

Ein weiteres, großes Projekt ist die Sanierung und Aufstockung des Kindergartens II. „Das Gebäude ist 25 Jahre alt und muss thermisch saniert werden. Außerdem wollen wir eine zweite Gruppe einrichten, weil wir überlegen, dort die Kleinstkinderbetreuung unterzubringen“, sagt Ramharter. 2,2 Millionen Euro, verteilt auf 2023 und 2024, wird das kosten. Auch die Errichtung einer Verabschiedungshalle – dieses Vorhaben ging aus der Initiative der zuständigen Stadträtin Ingeborg Österreicher (FPÖ) hervor – ist für die kommenden beiden Jahre vorgesehen – zu Kosten von 1,45 Millionen Euro.

Radweg-Ausbau: 60 Prozent Förderung erwartet

Auch der Ausbau des Radwegnetzes ist für Ramharter notwendig, um einerseits eine sinnvolle Anbindung des gerade im Bau befindlichen Motels an die Thayarunde zu erreichen und andererseits gewisse Lücken zwischen der Stadt und den Katastralgemeinden Dimling und Wohlfahrts zu schließen. Von den gut 1,2 Millionen Euro sollen 60 Prozent der Kosten gefördert werden, 2023 fallen (nach Abzug der Förderung) 563.000 Euro an.

Bürgermeister kontert Kritik

Ebenso ist die Investition von 370.000 Euro in fünf große Photovoltaikanlagen geplant. Die Kritik wegen fehlender Zukunftsinvestitionen will Ramharter angesichts dieser Eckdaten nicht stehen lassen: „Infrastruktur, erneuerbare Energie, Alltagsradeln – wenn das keine Zukunftsprojekte sind, weiß ich nicht.“ Auch dass sich der Koalitionspartner über Gebühr mit seiner Handschrift im Budget verewigt habe, lässt Ramharter nicht gelten, ebensowenig den Vorwurf, die „Heimatsleitn“ endgültig aufzugeben.

„Heimatsleitn“ nicht vom Tisch

„Dieses Vorhaben ist keineswegs vom Tisch, nur weil es in der jetzigen Situation keine Priorität hat“, stellt Ramharter klar. Derzeit gäbe es nur wenige Anfragen nach Bauplätzen bei der Stadtgemeinde. „Das liegt wohl an den stark gestiegenen Baukosten und den restriktiven Kreditvorgaben“, merkt der Bürgermeister an. Von den 16 gemeindeeigenen Bauplätzen in der neuen „Heli-Dungler-Siedlung“ seien 13 noch zu haben, was eben nicht für eine besonders hohe Nachfrage spreche: „Da muss man sich schon fragen, ob wir in so einer Situation noch mehr Bauplätze zur Vergügung stellen müssen und dafür Finanzmittel binden, die wir anderswo dringender brauchen“, merkt der Bürgermeister an.

Dass sich der Schuldenstand der Stadtgemeinde durch die millionenschweren Investititionen im kommenden Jahr verdoppeln wird, sei alternativlos. In den Jahren zuvor habe man mehrere Millionen Euro Schulden abgebaut, man sei schon einmal im Bereich von 15 Millionen Euro Schulden gewesen, ehe man auf die aktuellen zehn reduzieren konnte.

Nun sei eben wieder die Zeit für Investitionen gekommen: „Wir können die Infrastruktur nicht vernachlässigen und sie einfach so lassen, wie sie ist, oder wasserrechtlich vorgeschriebene Kanalprojekte einfach nicht umsetzen. Ich sehe in dem Voranschlag kein einziges Vorhaben, das wir guten Gewissens streichen könnten“, betont der Bürgermeister.

