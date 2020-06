Die gastronomischen Betrieben zahlen grundsätzlich Gebrauchsabgaben für Schanigärten und Warenaustragung an die Stadtgemeinde: FPÖ und SPÖ wollen (wie berichtet), dass diese als „Wirtschaftsförderung“ refundiert wird. Die hart getroffene Branche in der Coronakrise solle so unterstützt werden. Die Fraktionen bringen ihr Anliegen mit je einem Dringlichkeitsantrag in der Sitzung am Mittwoch (10. Juni) ein, beide werden einstimmig in die Tagesordnung aufgenommen.

Die Frage nach der Gegenfinanzierung. IG-Vizebürgermeister Martin Litschauer fragt sogleich nach der finanziellen Deckung aus dem Gemeindebudget für die Idee. Das entrüstet SPÖ-Gemeinderat Franz Pfabigan: „Ist die Bedeckung bei den anderen Aufträgen gegeben?“, bejaht dies Litschauer.

Pfabigan merkt dagegen an, dass coronabedingt nicht alle Einnahmen oder Ausgaben präzise erfasst werden können: „Ich glaube nicht, dass wir in der jetzigen Sitzung sagen können, ob alles abgedeckt werden kann.“ ÖVP-Stadtrat Thomas Lebersorger erwidert: „Das traue ich mir schon sagen.“

Die Frage nach der Doppelförderung. Lebersorger ergänzt: „Ich bin der Letzte, der den Wirten etwas absprechen möchte und ich sehe durchaus ein, dass man sie unterstützen möchte.“ Man müsse vielleicht eine Alternative überlegen: Grundsätzlich gelte nämlich, dass eine doppelte Förderung nicht zulässig sei. Wenn der Bund und Gemeinde zugleich Bares an Gastro-Betriebe ausschütten, verringere sich dann der Betrag aus dem Bundestopf. Die Wirte erhalten nicht mehr Geld, das sei nicht zielführend.

„Das stimmt, aber in dem Fall nicht“, sagt indes FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl. Städte wie Krems und St. Pölten hätten dies vorgezeigt. „Wenn man jetzt eine Ausrede suchen will, dann lässt man die Wirte absaufen.“ Pfabigan fügt hinzu: „Wenn sie die Firmen nicht selber helfen würden, dann würden viel mehr in Konkurs gehen.“ Er sehe schon eine Verantwortung bei ihm als Gemeinderat.

Gastronomie-Beiträge sind ausgesetzt. Lebersorger verweist darauf, dass Förderungen schon geflossen seien und wenn jemand noch Geld erhalten habe, „liegt’s vielleicht daran, dass der Antrag falsch ausgefüllt war“. Er spricht eine „zinsenfreie Stundung“ seitens der Gemeinde für Wirte an, darauf springt Waldhäusl auf: „Die Beiträge sind ausgesetzt. Das ist nur eine Richtigstellung.“ Die Gastronomie muss (wie berichtet) in diesem Jahr keine Beiträge an die Stadtgemeinde zahlen. Die Entlastung betrage insgesamt 114.000 Euro, ergänzt Litschauer.

„Wir sind darüber nicht informiert worden“, verdeutlicht Pfabigan. „Und warum geht man nicht dann zum Stadtrat und informiert sich?“, wird Litschauer laut. „Aussetzen heißt nicht, dass sie nicht zahlen müssen“, betont indes Waldhäusl. Man sollte „ganz einfach“ eine Wirtschaftsförderung festlegen. Litschauer verlangt die Höhe der Förderung, die für Stadtgemeinde anfallen werde. „Das liegt alles auf“, nennt Waldhäusl nichts Konkretes.

Litschauer: Hälfte der Förderung würde nur ein Betrieb erhalten. Er könne dies schon sagen, kontert Litschauer. 75.000 Euro umfassen die Gebrauchsabgaben, die die Gastronomie an die Stadtgemeinde entrichtet. Wenn diese als Wirtschaftsförderung refundiert wird, erhalte ein einziger Betrieb 50 Prozent von der genannten Summe. „Ob das die richtige Lösung ist, stelle ich einmal infrage.“

Lebersorger stellt den Gegenantrag, dass sich der zuständige Ausschuss mit einer möglichen Förderung für Wirte auseinandersetzen soll: ÖVP und IG sind dafür, FPÖ und SPÖ dagegen (deren Anträge werden mehrheitlich abgelehnt).

