Ausstellung und Film: Küsse in der Kulturbrücke

Ein spannender Nachmittag erwartete die Besucher der Kulturbrücke Fratres am Samstag. In den beiden Galerieräumen des Gutshofs wurde die Ausstellung von Bildern und Kleinplastiken des im Burgenland lebenden bildenden Künstlers Helmut Parthl eröffnet. Der 1971 geborene Künstler hat unter anderem bei Christian Ludwig Attersee studiert, auch Hubert Sielecki war einer seiner Lehrer.

Seine Bilder entstehen im narrativen Malstil, sie halten in abstrakter Form imaginäre Geschichten, entschwundene Erlebnisse, verborgene Sinneswahrnehmungen auf Leinwand fest, lassen dem Betrachter Spielraum für eigene Interpretationen, sind formenreich und farbenfroh. Auch eine Gruppe kleiner Skulpturen ist ausgestellt. Die „Wackelviecha“ aus Gipsgüssen und gesintertem Porzellan stellen winzige Tiere mit beweglichen Köpfen dar. Im kleinen Galerieraum sind auch einige Werke von Parthls 14-jähriger Tochter Sophia Moder zu sehen, die ihr vielversprechendes Talent in kleinformatigen, in verschiedenen Maltechniken ausgeführten Bildern erkennen lässt.

Menschliches Verhalten — sarkastisch betrachtet

Nicht nur das Wetter wechselte zwischen heiter bis regnerisch- trüb. Der Universalkünstler Hubert Sielecki, Filmemacher, Musiker, Schauspieler und Objektebauer, zeigte am Samstagnachmittag eine Auswahl seiner stets nur wenige Minuten dauernden Animationsfilme, in denen er zu Beginn scheinbar lustige, im Verlauf jedoch verstörende Wirkung erzielende Episoden, Zustände und menschliches Verhalten zeigt und diese teils mit feinem Spott, teils sarkastisch parodiert.

Oft ist der heute 75-Jährige selbst als Schauspieler in seinen Kurzfilmen zu sehen, wie zum Beispiel in „Die Fliege“: Hier wehrt sich ein junger Mann – Sielecki war damals 23 – gegen eine lästige Fliege, die ständig um seinen Kopf kreist und sich immer wieder auf seinem Gesicht niederlässt. Warum er sie nicht mit seinen Händen vertreibt, sondern schließlich in seiner Verzweiflung mit dem Mund schnappt und verschluckt, wird erst am Ende klar: Er ist ein Gefangener, mit Seilen und Ketten an einen Stuhl gefesselt.

Im Film „Der längste Kuss“ verkörpert Sielecki acht verschiedene weibliche und männliche Ärzte, die über den Bakterien-, Viren- und Körpersaftaustausch während des Weltrekord-Kusses referieren. Paul Braunsteiner, der ebenfalls in Fratres zugegen war, spielte im „Raumausstatter Stagl“, einen entspannt am Strand liegenden, jegliche Kundenaufträge von sich weisenden Geschäftsmann. Anglizismen aus Diplomarbeiten von Studenten verdichtete Sielecki in dem Film „Trashy rausgepustet“ bis zur absurden Unverständlichkeit.

Charaktere und Abgründe im Leben und in der Politik

Sielecki drehte seine Animationsfilme mit vielen bekannten Künstlern, so mit der 2014 verstorbenen Malerin Maria Lassnig, dem Schriftsteller Gerhard Rühm, der Lyrikerin Sophie Reyer oder dem Musiker Wolfgang Mitterer. Von Gerhard Rühm gesprochene Lautgedichte unterlegte Sielecki mit visueller Animation. „Die Filme stellen keine Bebilderung, sondern eine gleichwertige Gegenüberstellung dar“, erklärte Moderator Kurt Brazda, der selbst ebenfalls als Regisseur tätig ist, „der Text steht im Vordergrund, obwohl wir ein Bild sehen.“ Durch Übersteigerung soll Klarheit geschaffen werden.

Der Kurzfilm „Radetzkyplatz“ entstand in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Schriftsteller, Essayisten und Dramatiker Antonio Fian, der im Anschluss an die Filmvorführungen aus seinem neuesten Buch „Wurstfragen“ las. Antonio Fians Dramolette oder Minidramen beschreiben vordergründig alltägliche, banale Ereignisse, legen hintergründig jedoch menschliche Charaktere und Abgründe gnadenlos bloß. Ob über Politik wie in der im elegischen Distichon verfassten „Kraches Rache“ – daraus das Zitat „Bei Philippa sehen wir uns wieder“ – oder im Gespräch zweier älterer Damen über Grasser, Kurz und Haider, über menschliche Schicksale wie jenes der drei im Leben gestrandeten Männer in „Am Wörthersee“ oder in der Satire über den Kasperl mit der Stimme André Hellers, der am Ende vom Krokodil gefressen wird – es sind überaus hinterhältige, großartige Texte.

Weltschmerz und Wienerlied

In kongenialer Fusion mit den Dramoletten Antonio Fians spielte die Wienerlied-Dingl-Dangl-Kapelle Kollegium Kalksburg ihre bitterbösen, tieftraurigen, weingeschwängerten, an Verzweiflung zugrunde gehenden und doch mit letzter Hoffnung versehenen Neuen Wienerlieder. Heinz Ditsch, Akkordeon, Paul Skrepek, Kontragitarre, und Wolfgang Vincenz Wizlsperger, Euphonium, spielten und sangen mit wahrer Inbrunst und allem Schmerz der Welt ihre Lieder, dunkler als ein Schwarzes Loch im All: In „The Working Class Hero“ von John Lennon versprechen sie, dass es ab dem Zeitpunkt der Geburt nur noch bergab gehen kann.

„Sog, du kumsd eh wieda dsruk“ ist der Letztversuch eines hoffnungslosen Mannes, seine Freundin zurückzugewinnen. Arglos begann das Lied „Auf da oidn Donau, do schwimmt a Krokodü“, es artete jedoch in ein nicht mehr zu bremsendes, merkwürdigerweise sogar übermütiges Prestissimo aus.

