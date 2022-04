Heftiger Zank um Flüchtlingswohnung

Werbung

Schwere Anschuldigungen erhebt die aus Slavonice stammende Textilkünstlerin Jana Zoglauer-Vinšová gegen Pfarrer Gerhard Swierzek.

Sie wollte ihr Haus in Fratres für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stellen, worauf sie vom Pfarrer kontaktiert wurde. Bei der Begutachtung des Hauses zeigte er sich laut Aussage der Eigentümerin begeistert. Nach kurzer Zeit holte er drei Frauen und drei Kinder nach Fratres. Die Flüchtlinge reisten jedoch wieder ab, weil sie hier keine Jobmöglichkeiten sahen und die Kinder mangels geeigneter Internet-Verbindung kein ukrainisches Homeschooling hätten absolvieren können.

Zoglauer-Vinšová fuhr zurück nach Tirol, wo sie ihren Wohnsitz hat. Ein Hausschlüssel verblieb beim Pfarrer zur Übergabe an kommende Flüchtlinge, ein weiterer verblieb bei einem Nachbarn, der regelmäßig lüften sollte.

In den darauffolgenden Tagen schlug Pfarrer Swierzek großflächig Putz von den Wänden, schraubte Bretter und für den Boden vorgesehenes Laminat an die Mauern, entfernte Teppichböden und tauschte am Ende sogar das Schloss der Eingangstür aus. „Ich war entsetzt, als ich wieder in Fratres war und durch das Fenster sehen musste, was er angerichtet hat“, ist Zoglauer-Vinšová noch immer fassungslos. „Der Pfarrer hat sich geweigert, mir einen Schlüssel für das neue Schloss zu bringen, sodass ich zum Pfarrhof fuhr und den Schlüssel abholte“, erzählt sie. Swierzek hätte ihr gegenüber erbost geäußert: „Sie sind eine böse Frau, Sie sind eine Mörderin, die die Flüchtlinge mit dem Schimmel im Haus umbringen will.“ Zoglauer-Vinšová zu diesem Vorwurf: „Weder mein Mann noch ich, noch unser Nachbar, noch Katharina Keznickl, die als Dolmetscherin zur Verfügung gestanden war, hatten Spuren von Schimmel in dem Haus festgestellt.“

Tür war versperrt, Polizei wurde eingeschaltet

Zum Eklat kam es, als Swierzek nach Aufforderung von Zoglauer-Vinšová den improvisierten Bretterverschlag wieder von den Wänden entfernen und sein Werkzeug mitnehmen sollte. „Kaum war er ins Haus gegangen, warf er die Tür zum Stiegenhaus zu und sperrte hinter sich ab.“ Als die Aufforderungen, die Tür aufzusperren, nicht fruchteten, wurde die Polizei eingeschaltet. Die Beamten verwiesen die Eigentümerin auf den Zivilrechtsweg, da keine böse Absicht erkennbar und die Tat daher strafrechtlich nicht relevant sei.

Zoglauer-Vinšová beziffert den verursachten Schaden auf einige Tausend Euro. „Putz ist abgeschlagen, eine Wand durchbohrt, der Laminatboden zerstört, der Elektroherd ohne Strom, elektrische Leitungen unterbrochen. Swierzek hat alle Heizkörper auf die höchste Stufe gedreht, in zwei Wochen wurden 400 Liter Heizöl verbrannt“, ist sie verärgert.

Pfarrer Gerhard Swierzek seinerseits gab im Gespräch mit den Niederösterreichischen Nachrichten an, dass die ukrainischen Flüchtlinge nicht in dem Haus hätten bleiben konnten, weil dieses feucht und im Parterre verschimmelt sei. Dies könne er mit Fotos belegen.

In der Garage sei die Situation noch schlimmer gewesen. Bretter für Fußboden oder Wand hätten auf dem feuchten Boden gelegen und seien zum Teil verfault gewesen. Ebenso gab es eine vermoderte Tür. Das ausgetauschte Schloss erklärte er damit, dass der Schlüssel abgebrochen war und man durch das Fenster klettern musste, auch um das Haus lüften zu können.

In Eigenregie sei Swierzek dann zwei Tage lang mit dem Abschlagen der Wände beschäftigt gewesen, was der Mann von Zoglauer-Vinšová durchaus für gut befunden habe. Er könne auch Zeugen für die Zustände im Haus benennen. Nachdem die Situation eskalierte, habe er die von ihm angebrachte Verkleidung von den Wänden entfernt. Seinerseits wolle er diese Personen „nicht an den Pranger stellen“.

Zoglauer-Vinšová gab an, an einer einvernehmlichen Lösung interessiert zu sein. Solle dies jedoch nicht möglich sein, wäre sie auch bereit, gerichtliche Schritte einzuleiten.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.