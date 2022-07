Kunst & Forschung: Bohéme und Apokalypse

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Ein kreuz und quer durch den Gutshof-Garten gespanntes, 60 Meter langes Seil weckte die Neugier der Besucher der ersten Kulturbrücke-Veranstaltung in diesem Jahr. Die vom italienischen Künstler Mimmo Roselli in Fratres geschaffene Installation „da qui a li“ („von hier nach dort“) und seine in und um das tschechische Schloss Ebergersch / Zámek Dobrohoř gesetzte Installation „toccare“ (berühren“) scheinen die beiden Orte über die Landesgrenze hinweg zu verbinden. Die einführenden Worte des Schlossherrn von Ebergersch, Jan Mužak, bei der Eröffnung in Fratres amvergangenen Samstag bezeugten die gegenseitige Wertschätzung.

Ökologie in Kunst und Forschung

Der Tag war dem Thema „Nachhaltige Lebenskonzepte“ gewidmet. In den Galerieräumen präsentierte eine Ökologie-interessierte Künstlerfamilie ihre Werke: Jindřich Přibík, Fotograf und Philosoph, dokumentiert in Schwarz-Weiß-Bildern die Zerstörung der Natur und hält die verheerenden Schäden fest, die der Mensch dem Planeten Erde zugefügt hat – durch Müll verschmutzte Meere, totgefahrene Tiere, ein gigantischer Berg aus Autowracks. Isabela Fárová, Bildhauerin und Malerin, verwendet altes Holz, rostige Ketten, gebrauchte Küchengeräte für ihre aussagekräftigen Bilder und Skulpturen. Tochter Ines Přibíková ist Malerin und Dichterin. In ihren Bildern und insbesondere in ihren poetischen Texten reflektiert sie Gedanken und Gefühle, legt die Empfindsamkeit, ja Zerbrechlichkeit ihres fragilen Wesens bloß.

Im großen Veranstaltungssaal sprachen zwei Fachleute für umweltschonende Lebensstile über Infrastrukturen der Nachhaltigkeit. Michael Zoglauer, Experte für Energiewirtschaft bei der Tiroler Wasserkraft AG, veranschaulichte, wie die Natur aus dem Kohlendioxid Kohlenstoff vom Sauerstoff trennt. Es sei geboten, die bei diesem Prozess entstehende Holzkohle nicht zu verheizen, sondern in die Erde einzubringen und so das Wachstum der für den Nahrungskreislauf nötigen Pflanzen zu fördern.

Gerfried Jungmeier von der Forschungsgruppe Zukunftsfähige Energiesysteme und Lebensstile an der FH Joanneum Graz erläuterte die Wirkung der Objekte des täglichen Lebens auf die Umwelt, zeigte den Zusammenhang zwischen Technologieentwicklung und Energiebedarf und legte dar, wie die im Klimaschutzübereinkommen von Paris vereinbarte Begrenzung der globalen Erwärmung auf unter zwei Grad Celsius erreicht werden kann. Ideal sei ein „Paris Lifestyle“, der möglichst viele Bedürfnisse der Menschen abdeckt und dennoch den Pariser Klimazielen entspricht. Senkung des Energieverbrauchs und der Ausbau erneuerbarer Energien seien entscheidend.

Chansons der Pariser Bohéme

Zum Ausklang des Tages sang die international bekannte Sängerin Annabelle Farová – ebenfalls Angehörige der tschechischen Künstlerfamilie – Chansons der Bohéme in französischer, tschechischer und englischer Sprache. Kongenial begleitet von Daniel Hrdlička mit Gitarre und Gesang, begeisterte sie das Publikum mit ausdrucksstarker Stimme und brillanter Liedinterpretation.

