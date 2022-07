Werbung NEUGESTALTUNG DIETMANNS Anzeige Zugang barrierefrei

Die Flagge der Ukraine war vergangene Woche im Gutshof Fratres ausgehängt – als Begrüßung für den ukrainischen Schriftsteller, Dichter und Essayisten Juri Andruchowytsch, der als eine der wichtigsten intellektuellen Stimmen seines Landes gilt und am Samstagnachmittag nach mühsamer, fast 30-stündiger Anreise in der Kulturbrücke Fratres auftrat. Der Tag war dem Thema „Nature Writing – Natur als Inspiration“ gewidmet, einer literarischen Gattung der Naturbeschreibung, die sich mit Naturgeschichte und Naturphilosophie vermischt. Repräsentativ im Nature Writing ist der die Natur beobachtende und beschreibende Mensch.

In den Galerieräumen wurde die Ausstellung „Paradise Lost“ der Linzer Künstlerin Astrid Esslinger eröffnet, die in Malerei und Cut-Outs Zusammenhänge aufzeigt, welche die Natur und den Menschen in Konflikt und Bedrängnis bringen.

Im Kultursaal diskutierte der preisgekrönte Künstler und Verleger Christian Thanhäuser mit der Prager Philosophin und Regisseurin Lenka Ovčačková über Naturphilosophie und Nature Writing in Geschichte und Gegenwart. Olga Słowik, in Prag lebende Dichterin polnischer Herkunft, las aus ihren lyrischen Werken, die sich mit der komplexen Verbindung zwischen Mensch und Natur auseinandersetzen.

Der 1960 in Stanislaw, dem heutigen Iwano-Frankiwsk, geborene Juri Andruchowytsch wurde vom Publikum mit großem Applaus empfangen. Der international bekannte Schriftsteller verlas in der Kulturbrücke erstmals die „Hasen-Rhapsodie“, die ein Kapitel seines neuesten, im Entstehen begriffenen Romans sein wird – eine Erzählung über das Leben eines Buben in einer winzigen Wohnung am Rande eines Parks, über Jäger, die die erlegten, kopfüber aufgehängten Hasen als Trophäen durch den Park tragen und stolz präsentieren, und über einen Hasen, der, an den Ohren an einen Lattenzaum genagelt, langsam verwest.

Abseits der Bühne sprach Juri Andruchowytsch auch über den Krieg in seiner Heimat: „Widerstand zu leisten ist eine Pflicht gegenüber dem Kosmos. Gäbe es keine Verteidigung gegen die feindlichen Angriffe Russlands, wäre dies für Putin ein Antrieb, weitere Gebiete und Länder zu besetzen und einzunehmen“, ist der Dichter überzeugt.

Alexandra Gusetti, ausgebildete Tischlerin, Qi Gong- und Taiji-Lehrerin und promovierte Kulturwissenschaftlerin – sie setzte auch die „Töchter“ in unserer Bundeshymne durch – erzählte vom Ausstieg aus dem Spießbürgertum und wie die Frauen von den Konventionen wieder eingeholt werden, sprach über Naturphilosophie und Taoismus. Zwischendurch und zum Ausklang spielte der aus New York stammende, in Wien lebende Gitarrist Christopher Barber feinsinnig-tiefgründige Kompositionen aus eigener und fremder Feder auf der klassischen Gitarre.

