Vergangene Woche besuchte der ORF-Journalist Jakob Fessler das Museum Humanum in Fratres. Am Pfingstsonntag, 23. Mai, wird er nun in der Ö1-Sendung „Ambiente Spezial“ um 10.05 Uhr das Museum und die Kulturbrücke Fratres vorstellen. In einem Interview mit Gründer und Betreiber Peter Coreth spürt der Sendungsgestalter den Motiven nach, die am Anfang dieses Experiments im Grenzland standen.

Coreth erzählt von den Erfolgen und Rückschlägen in der Kulturarbeit, vom Entstehen der anthropologischen Kunstsammlung über einen Zeitraum von 50 Jahren und von den prominenten Gästen, die seit der Museumseröffnung 1997 aus aller Welt in das damals unbekannte Dorf Fratres kamen. So manche Anekdote wird die Zuhörer zum Schmunzeln bringen.

Die „Ambiente-Spezial“-Sendung am Pfingstsonntag ist als fünfter Teil der Grenzlanderkundungen des ORF-Hörfunks dem nördlichen Waldviertel gewidmet.

Letzte Woche konnte sich der Museumsbetreiber außerdem über eine Donation (Sachspende) eines anderen Sammlers freuen, der Fratres vor 15 Jahren im Rahmen einer Führung kennengelernt hatte. Nun kam er wieder und überraschte Coreth mit zwei koptischen Textilien aus dem sechsten bis siebenten Jahrhundert, die im Wüstenklima Ägyptens 13 Jahrhunderte überstanden und dabei ihre Farben erstaunlich bewahrt haben.

Die seltenen textilen Fragmente zeigen christliche Motive und sind bereits in einem wissenschaftlichen Werk publiziert. Nun können sie im Museum Humanum besichtiget werden.