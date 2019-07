Der Bauernbund wertet die Teilnehmerzahl an seiner Aktion (links) als Zeichen, dass der Leidensdruck der Waldbauern groß ist. Deren Situation bewerten aber Nicht-Mitglieder durchaus kritisch, wie allein der Leserbrief zeigt. Manche wandten sich mit ihrer Meinung an die NÖN, ohne genannt werden zu wollen. Wird im Angesicht des Borkenkäfers auf hohem Niveau gejammert?

„Das ist absoluter Blödsinn“, war die erste Reaktion von Franz Fischer, Obmann des NÖ Waldverbandes. „Das tut extrem weh, finanziell wie psychisch.“ Der Borkenkäfer frisst sich durch Fichtenwälder, sodass großflächige Schlägerungen nötig sind. Der Preis fürs Käferholz ist in den Keller gesunken und Waldbauern erzählen, dass die Kosten (etwa für Holzernte-Maschinen) nicht gedeckt werden können.

„Das ist oft nicht verständlich, denn der Waldbauer muss authentisch bleiben.“ Franz Fischer sieht es nicht gern, wenn Kollegen mehr auf Stahl und Blech setzen.

„Wenn ein Acker ein schlechtes Jahr tragen muss, dann beginnt im nächsten Jahr wieder ein neues Spiel. Man hat die Chance, dass es besser wird“, führt Fischer aus. Hagelschäden können auch versichert werden. Das sei beim Wald nicht der Fall, zudem berücksichtigt der Katastrophenfonds keine Borkenkäfer-Kalamitäten.

Aber man habe gewusst, dass die Fichten-Monokultur anfällig ist. „Bis vor drei Jahren ist noch alles gut gegangen mit der Fichte“, widerspricht Fischer, selbst Waldbesitzer in Zemmendorf. Die Art sei stets von allen Seiten empfohlen worden.

„Wir hatten schöne Bestände und konnten die Industrie beliefern“, sagt auch Eduard Köck, Bezirksobmann im Bauernbund. „Wir hatten immer wieder den Borkenkäfer, aber dann kam fünf, sechs Wochen lang der Regen im Herbst“, das habe dem Insekt zugesetzt. „Wir haben im Bezirk 200 Millimeter Niederschläge weniger.“

„Das haben wir nicht vorhersehen können“

„Die klimatischen Bedingungen haben sich geändert“, ergänzt Fischer. „Das haben wir vor 50 Jahren nicht vorhersehen können und das zu verlangen, ist gemein“, findet Köck, der aus Thaya ist. 50 Jahre alte Bäume zählen nicht unbedingt zu Altbeständen. Hat der Forstwirt zu spät reagiert?

„Es gibt Waldbesitzer, die oft gar nicht wissen, wo ihr Wald ist und sich zu wenig umschauen. Das ist durchaus der Fall, aber da kann man nicht so einfach zugreifen“, erklärt er. Das sei aber nur ein Bruchteil. Das Drainagieren der Bauern falle ihnen jetzt auf den Kopf, lautet ein weiterer Vorwurf: Die fehlenden Kleingewässer ziehen weniger Regen an und der Grundwasserspiegel sinkt.

„Das ist vielleicht ein kleiner Mosaikstein“, meint Fischer, der selbst 15 Hektar verloren hat. Selbst Gebiete, die bisher feucht waren, seien jetzt ausgetrocknet. „Es gibt nichts Besseres als die Kommassierung“, findet Köck. Das sei vor zehn Jahren in Thaya passiert, wo viele Grünflächen und Wasserrückhalte-Maßnahmen entstanden seien. „Wir müssen für die Zukunft umdenken“, ist er sich sicher. Er denkt an Sickerschächte anstatt das Regenwasser in Flüsse und Bäche zu leiten. So könne das Wasser vor Ort gebunden werden.

Waldbauern bevorzugen Möbel aus Großmärkten statt vom Tischler und bauen ihre Hallen aus Stahl oder Blech, das billiger als Holz ist. Diese Kritik berührt eine Wunde: Das sei zum Teil richtig, räumt Köck ein. Metallhallen seien einfach zu pflegen, andere müssen für die Lagerung (etwa von Erdäpfeln) isoliert sein. Weniger Verständnis dafür hat Fischer, der seine Betonhalle mit Holz kombiniert hat. „Der Waldbauer muss authentisch bleiben.“ Holzmöbel habe er ebenso. „Aber das ist oft eine Preisfrage: Eine junge Familie kann sich das nicht leisten.“

Warum man ausgerechnet die österreichische Wirtschaft angreife, ist ein weiterer Kritikpunkt. Fischer betrachtet die Holzindustrie durchaus differenziert. Viele mittlere, aber auch einige größere Betriebe kaufen „sicher 50 Prozent“ von heimischen Forstwirten. Holzimporte können nicht verboten werden, man könne nur einen Appell äußern. „Es gibt wenige schwarze Schafe die das für sich nutzen.“ Gespräche mit der Holzindustrie werden jedenfalls gesucht, ist zu hören.