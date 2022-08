Frau trieb in Thaya: Unfall wahrscheinlich

Werbung

Laut Erhebungen der Polizei unternahm die 90-Jährige einen abendlichen Spaziergang und wollte zur Abkühlung ihre Füße in die Thaya halten. Beim hinter dem Haus befindlichen Steg standen ihren Schuhe. Daneben lagen ein Spazierstock und ein Kunststoffbecher, der zum Sammeln von Himbeeren gedient haben soll. Dabei dürfte die Frau ausgerutscht und in die Thaya gefallen sein. Ihr Sohn bemerkte gegen 18.30 Uhr ihre Abwesenheit und machte sich auf die Suche in der Umgebung des Wohnhauses, wobei er die Frau leblos im Wasser treibend fand.

Ertrunken Frau trieb tot in Thaya bei Weikertschlag - Hergang unklar

