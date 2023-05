Saisonstart in den Freibädern im Bezirk Waidhofen

Obwohl es sich momentan noch nicht danach anfühlt, startete mit 1. Mai traditionell die Freibadsaison in Österreich. Das Putzen, Erneuern und Reparieren hat sich bezahlt gemacht - auch im Waldbad von Groß-Siegharts. Bürgermeister Ulrich Achleitner berichtet über die Neuerungen im Waldbad: „Der Sandstrand wurde frisch aufgeschüttet und damit auch der Einstieg in die Wasserrutsche verbessert. Das bringt noch mehr Sicherheit für die Kinder.“

Der Beach Volley-Ball Platz wurde für die kommende Saison vorbereitet, gereinigt und von Zapfen befreit. „Hier haben wir Maßnahmen getroffen, damit künftig keine Zapfen mehr in das Spielfeld fallen können.“

Achleitner bedankt sich für die tatkräftige Unterstützung der Bauhof-Mitarbeiter: „Sie haben die Veranda des Badebuffets frisch gestrichen, die Insel vom Moos befreit und den Kinderbereich so gestaltet, dass er nun problemlos einsehbar ist. Das ist ein wesentlicher Vorteil für die Eltern.“ Die großzügige Liegewiese bietet jedem Badenden genügend Raum, egal ob man zu den Sonnenanbetern gehört oder lieber im Schatten bleibt.

Neuer Pächter wird noch gesucht

„Wir führen intensive Gespräche mit Interessenten, denn es soll weiterhin die Möglichkeit bestehen, Getränke, Eis oder Snacks im Bad zu kaufen“, hält Achleitner fest.

Das Bad, das 1952 errichtet wurde, bietet absolutes Urlaubsfeeling. Da es frei zugänglich ist, gibt es keinen bestimmten Öffnungstag. Je nach Witterung kommen die Menschen und genießen die Anlage. Manche früher, andere warten noch auf wärmere Temperaturen.

Pfingsten ist der Saisonstart im Freizeitzentrum Waidhofen

Die Badesaison im Freizeitzentrum Waidhofen beginnt voraussichtlich Ende Mai mit dem Pfingstwochenende. Stadtrat Eduard Hieß erklärt: „Das Wasser in den Becken wird mittels Solaranlage geheizt, meist ist es aber Anfang Mai noch zu kalt für die Badegäste.“ Derzeit sind die Bademeister und Mitarbeiter vom Wirtschaftshof mit der Grundreinigung des Bades beschäftigt sowie mit der Überprüfung der technischen Anlagen. „Ich bedanke mich herzlich bei allen Mitwirkenden, die dafür sorgen, dass das Freizeitzentrum wieder in einem Top-Zustand eröffnen werden kann“, ergänzt Hieß. Erfreut zeigt sich Stadtrat Hieß auch über die Besucherzahlen: „Mit der Auslastung von ca. 16.000 Besuchern an 80 Tagen konnten wir bereits im Vorjahr fast wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen.“

Neuerungen und Termine 2023

Neu im Programm ist das „After Work“-Schwimmen. „An vier Donnerstagen im Juli haben wir bis 21 Uhr geöffnet, sonst schließen wir um 19 Uhr. Kommt das Angebot an, werden wir über eine generelle Erweiterung der Öffnungszeiten diskutieren“, berichtet Hieß. Auf der Webseite unter „Quick-Info“ findet man tagesaktuell Auskunft, ob das Bad geöffnet ist oder nicht.

Der Saisonkartenvorverkauf startet am 8. Mai. „Wenn jemand noch ein Muttertagsgeschenk sucht, wäre das eine gute Möglichkeit.“ Der Triathlon findet am 8. Juni statt, die ÖGB-Bäder-Tour der Arbeiterkammer Young am 15. Juli - bei freiem Eintritt. „Unser großes Freizeitzentrum-Fest ist für den 29. Juli geplant. Hier wird - ebenfalls bei freiem Eintritt - wieder Spiel, Spaß und Unterhaltung geboten“, schließt Hieß ab.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.