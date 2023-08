Neue Bühne im Hof des Gemeindeamtes Vitis

Die Sanierung der Volks- und Mittelschule ist in vollem Gange. Im Zuge der Arbeiten wurde die Vergabe von Zusatzaufträgen in Höhe von rund 66.000 Euro erforderlich. Im Detail sind das die Erneuerung der Kanalanlage mit Um- und Neuverlegungen, die Sanierung der Terrazzoböden im Volksschulgebäude, Vorsorgemaßnahmen für einen Treppenlift, um diesen im Bedarfsfall nachrüsten zu können sowie die Umgestaltung der Elektroanlage mit Installation von Subzählern, zur besseren Verrechnung mit den einzelnen Kostenstellen. „Besonders die Erhaltung der knapp 650 m² Terrazzoböden war den Verantwortlichen ein Anliegen“, erklärt Amtsleiter Josef Binder.

Für eine Freiluftbühne, die im Hof des Gemeindeamtes errichtet wurde, übernahm die Gemeinde Vitis die Materialkosten in Höhe von 5.000 Euro. Die Bühne wurde in zahlreichen freiwilligen Arbeitsstunden , hauptsächlich von den Mitgliedern des Theatervereins gebaut, die diese auch mit ihren Aufführungen auch bereits „einweihen“ durften. Auch beim Blasmusikfest vom 8. bis 10. September wird die Bühne bespielt werden.

36 neue Urnenplätze

Weitere Beschlüsse betrafen die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Bauabschnitt I in der Flurgasse um 18 LED-Leuchten zum Preis von 32.300 Euro. Mit den Arbeiten wurde die Firma Appel betraut. Die Urnenwand am Vitiser Friedhof soll wegen der großen Nachfrage um 36 Nischen erweitert werden. Für die erforderlichen Arbeiten wurde das Lagerhaus Vitis-Gmünd zum Preis von rund 35.000 Euro beauftragt. Werbungskosten für das leerstehende Kaffeehaus in Vitis (Hauptplatz 33) in Höhe von rund 2.700 Euro werden von der Gemeinde übernommen, die auf einen Interessenten und somit auf die Belebung des Hauptplatzes hofft.