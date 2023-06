„Alle Neune“ stehen in Waidhofen bereit

Die Freude bei Kegelfans ist groß, nachdem mit 20. Juni die Kegelbahn in der Thayatal Sporthalle in Waidhofen an der Thaya wiedereröffnet wurde. In den letzten Jahren konnte kein Pächter für die Gastronomie gefunden werden. Somit war auch der Zugang zur Kegelbahn nicht möglich, dadurch stand die Anlage drei Jahre lang still. Da das Interesse an der Kegelbahn aber vor allem seitens Pensionistengruppen und Vereinen gegeben ist, wurden die drei Bahnen nun an das elektronische Buchungs- und Zutrittssystem der Hallenplätze angebunden. Kegelbegeisterte können ihr Hobby jetzt wieder in der Bezirkshauptstadt ausüben.

„Ich freue mich, dass die Stadtgemeinde mit der Kegelbahn nun wieder eine zusätzliche sportliche Freizeitbeschäftigung anbieten kann und hoffe, dass die Anlage von den Keglern der Region fleißig genutzt wird. Natürlich sind wir bestrebt, für das Sporthallenrestaurant einen Pächter zu finden, der den Gästen ein gastronomisches Angebot rund ums Kegeln bieten könnte, aber vorerst ist mit dieser Online-Buchungsmöglichkeit zumindest wieder ein Spielbetrieb möglich“, ist Bürgermeister Josef Ramharter froh über die Wiedereröffnung der Kegelbahn.

Die Kegelbahnen können ab sofort online unter http://www.tennis04.at/waidhofen reserviert werden. Bei erstmaliger Buchung ist eine Registrierung nötig. Personen ohne Internetzugang können sich auch telefonisch unter 02842/52929-82 (Wirtschaftsbetriebe der Stadtgemeinde) anmelden. Der Zutritt zur Kegelbahn erfolgt mittels PIN-Code. Die reservierte Bahn wird automatisch für den gebuchten Zeitraum eingeschaltet. Eine Nutzung ist täglich von 8 bis 22 Uhr möglich. Der Tarif beträgt werktags von 8 bis 18 Uhr 6,- Euro pro Bahn und halber Stunde, werktags ab 18 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 7,50 Euro pro Bahn und halber Stunde.