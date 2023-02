Groß-Siegharts: Schreiben für den guten Zweck

Es ist Freitagabend, und im Technologie-und Bildungszentrum gehen die Lichter an, wenn sich eine bunt gemischte Gruppe von Menschen trifft, die ein gemeinsames Hobby haben: das Schreiben.

Der Startschuss für die diesjährige Schreibwerkstatt der Volkshochschule Groß-Siegharts fiel am 10. Februar. Im zweiwöchigen Rhythmus (von Februar bis Ende Oktober) treffen sich die Freizeitautoren rund um Kursleiterin Katalin Darthe, die auch für die Auswahl der jeweiligen Themen verantwortlich zeichnet. Von aktuellen Anlässen, wie etwa dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet, bis hin zu Wortspielen oder einem Bild reichen die Vorlagen, die den Schreibfreudigen als Grundlage für ihre Arbeit dienen. „Nach der Winterpause fühle ich mich ein wenig so, als würde ich wieder zu meiner Familie nach Hause kommen“, beschreibt eine Teilnehmerin das Gefühl, das ihr die mittlerweile vertraute Schreibgruppe vermittelt.

Teilnehmer aus dem gesamten Waldviertel

Zeit zum Schreiben bleibt den Teilnehmern rund eine Stunde, im zweiten Teil des Abends werden die Texte vorgelesen und besprochen. „Manchmal gibt es Verbesserungsvorschläge oder auch Anregungen, wie man die Geschichte weiter erzählen könnte. Eine richtige Kritik erfährt niemand, denn jeder hat seinen eigenen Stil und den soll er auch beibehalten“, erklärt die erfahrene Pädagogin, die bereits vor rund 15 Jahren die Schreibwerkstatt in Kooperation mit dem damaligen Volkshochschulleiter Hans Widlroither ins Leben gerufen hat.

„Der Anfang war schwer. Es meldete sich nur eine einzige Teilnehmerin“, erinnert sich Katalin Darthe. Doch Aufgeben kam für sie nicht in Frage. Mittlerweile gibt es bis zu zwölf Anmeldungen pro Kurs. Die Teilnehmer kommen praktisch aus dem gesamten Waldviertel und sogar aus dem Bezirk Hollabrunn und bleiben der Schreibwerkstatt auch meistens einige Jahre treu, auch wenn es nur selten vorkommt, dass wirklich alle Schreibenden an einem Termin gemeinsam Zeit haben. Das ist bei manchen aus beruflichen, bei manchen aus privaten Gründen nicht möglich.

„Schreiben kann jeder, man muss es nur tun“, ist der Grundgedanke, den Darthe vertritt und mit dem sie auch jeden ansprechen möchte, der gerne Texte verfasst. Egal ob Prosatexte oder Lyrik, in der Schreibwerkstatt ist jeder willkommen, was auch zu einer großen Vielfalt der verfassten Texte führt. „Es ist immer wieder erstaunlich, welch unterschiedliche Ergebnisse aus der selben Vorlage entstehen“, ist Darthe begeistert. Von tatsächlichen Erlebnissen, die geschildert und ausgeschmückt werden, von erfundenen Geschichten mit wahrem Kern bis hin zu fantastischen Erzählungen oder Gruselgeschichten reicht die Palette, die von den „Schreiberlingen“ zu Papier — oder auch aufs Tablet — gebracht werden. Da es keinerlei Vorgaben gibt, kann sich jeder frei entfalten.

Ergebnisse werden in einer Lesung präsentiert

Eine Auswahl aus den Texten der Schreibwerkstatt wird im Rahmen einer Lesung mit musikalischer Umrahmung im November interessierten Zuhörern (zumeist im Sitzungssaal des Schlosses) präsentiert.

„Natürlich können die Teilnehmer selbst entscheiden, welche Stücke sie vortragen möchten. Ich finde aber die Lesung sehr wichtig, weil es ein gewisses Erfolgserlebnis ist, sein Geschriebenes auch vor Publikum präsentieren zu können!“ Der Reinerlös aus dieser Veranstaltung wird seit dem Start der Schreibwerkstatt dem Tierheim von Erwin Schlosser in Gastern gespendet, dessen Arbeit und unermüdlicher Einsatz für den Tierschutz und für Tiere in Not sowohl von Hans Widlroither, als auch von Katalin Darthe besonders geschätzt wird.

