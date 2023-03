Früh übt sich Stubentiger wollte bei Lesung in Waidhofen/Thaya hoch hinaus

Ein belesener Stubentiger. Foto: Emma Peneder

F rüh übt sich, was einmal ein belesener Kater werden möchte. Zumindest sah es so aus, wenn man die Katze in der Buchhandlung Kargl in Waidhofen betrachtete.