Frühjahrskonzert „Made in Austria“ Frühjahrskonzert zweier Blasorchester in Waidhofen

Lesezeit: 4 Min GP Gabriela Peterka

D as Blasorchester Waidhofen und das Jugendblasorchester der Albert Reiter Musikschule luden am 20. Mai zu einem generationenübergreifenden Frühjahrskonzert in den Stadtsaal Waidhofen ein.