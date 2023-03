Musikverein Dobersberg startete mit neuer Tracht in den Frühling

Beim Konzert wurde auch die Runderneuerung der in die Jahre gekommenen Trachten präsentiert. Das Herzstück ist das Gilet, das oftmals nicht richtig passte. Bei der Erzeugung hat man sich auf eine regionale und ressourcenschonende Produktion von Andrea Wettstein aus Plessberg geeinigt. Weiters werden die Röcke der Damen vereinheitlicht, die Jacken angepasst, Hüte, Federn und Schuhe erneuert und die Stutzen werden neu eingefärbt.

Vom Frühjahr und der neuen Bekleidung beschwingt, startete die Kapelle in das Konzert. Die Eröffnung erfolgte mit einer festlichen Fanfare mit melodiösem Trio. Die diesjährige Konzertwertung warf schon ihre Schatten voraus. Mit „Monumentum“ wurde das Pflichtstück und mit „Where Eagles Soar“ das Selbstwahlstück der Wertung aufgeführt. In die Welt der Musicals und Filme wurde man mit einem Medley aus „Der König der Löwen“ und bekannten Filmmelodien des berühmten Komponisten Hans Zimmer verführt. Traditionell wurde es mit der Polka „Böhmische Liebe“, flott und mitreißend gestaltete sich der gute Laune Song „Fascinating Drums“ mit einem fulminante Soloteil für Schlagwerk, bei dem Solist Daniel Kößner sein Können eindrucksvoll bewies.

Das Jugendorchester präsentierte das energiegeladene Selbstwahlstück bei der diesjährigen Jugendorchesterwertung „Hawkeye Overture“ sowie das Stück „Gangsta“ mit mysteriösen Melodien und Klängen.

Im Zuge des Konzerts wurden auch Ehrungen vergeben. Stefanie Traxler und Mirjam Walch erhielten das Ehrenzeichen in Bronze für mindestens 15 Jahre aktive Musikausübung im Verein. Sigrid Haider bekam das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Musikausübung. Ricarda Hiermann wurde das Marketenderinnenabzeichen in Silber verliehen.

Die Geehrten Sigrid Haider, Ricarda Hiermann, Stefanie Traxler und Mirjam Walch mit Obmann Hubert Bogg, Kapellmeister Clemens Redl und Bezirksstabführer Albert Sainitzer. Foto: Gerald Muthsam

