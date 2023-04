Frühjahrskonzert Musikverein Vitis: 300 Jahre Musikgeschichte von Barock bis Rock

Kapellmeister Florian Bauer machte mit seinem Orchester des Musikverein Vitis eine Reise durch die Musikgeschichte. Foto: Fritz Schiller

Mit einer geballten Ladung Musikgeschichte wartete der Musikverein Vitis heuer bei seinen Frühjahrskonzerten auf. Gleich zweimal war das Orchester am Wochenende zu hören, im Gasthof Klang in Echsenbach und im Gasthof Pichler in Vitis.