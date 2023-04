Stadtkapelle Raabs lud zu einer musikalischen Weltreise

Im großen Saal des Jufa-Hotels Waldviertel dirigierte Kapellmeister Roland Haas die Musiker kraftvoll und energisch, und Sebastian Bauer und Manuel Kranzl meisterten ihr Debüt als Dirigenten. An fünf Musiker wurden Ehrenzeichen für ihre langjährige Zugehörigkeit zur Stadtkapelle übergeben.

Vom Marsch bis zur Filmmusik

Der Beginn des Konzert war gleichzeitig ein Finale, nämlich der vierte Satz, „March Militaire Française“, aus der Suite Algérienne des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns, die von seinen Reisen nach Algerien inspiriert worden war. Die Musiker steigerten vom langsamen, ruhigen Beginn des Marsches das Tempo und die Dynamik kontinuierlich zum gewaltigen Highlight am Ende. „Präludium und Fuge in B“ des niederösterreichischen Komponisten Herbert König ist ein Pflichtstück für Konzertwertungen. Die in freier Tonalität angelegte Komposition ohne programmatischen Hintergrund erinnerte an die Orgelmusik von Bach, jedoch als Variante in zeitgenössischer Musik. Der Walzer „Künstlerleben“ von Johann Strauß Sohn begeisterte die Zuhörer. 1867 hatte das schwungvolle Stück im Dreivierteltakt die gedrückte Stimmung in Wien nach der Niederlage der österreichischen Armee in der Schlacht bei Königgrätz aufgehellt. Die Musik zum Film „Pirates of The Caribbean“, komponiert von Klaus Badelt mit Unterstützung durch sieben weitere Komponisten, liegt voll im Zeitgeschmack der Nullerjahre und hat viel mit minimalistischer Techno und Synthiepop gemein.

Drei Stücke aus Lateinamerika zum Abschluss

Der Prager Komponist Julius Fučík schuf den Marsch „Attila“ mit der Werkbezeichnung „Marche hongroise triomphale“ 1907 in Budapest. Die Musiker der Stadtkapelle Raabs ließen das in Noten umgesetzte ungarische Temperament intensiv spürbar werden. In den vier Sätzen der „Second Suite for Military Band in F major“ des britischen Komponisten Gustav Holst wechselten tiefe mit hohen Instrumenten, entzückten Soli von Klarinette und Oboe, war der Klang eines Ambosses zu hören und am Ende des englische Volkslied Greensleeves eingewoben. In „How to Train Your Dragon“ (Drachenzähmen leicht gemacht) von John Powell waren zwar weder Dudelsack noch Fiddle wie im Original zu hören, der Reiz der traditionellen schottischen Musik war dennoch unverkennbar. Drei Stücke aus Lateinamerika schlossen das abwechslungsreiche Konzertprogramm ab: „Tequila“ mit stark akzentuierten Rhythmen, der Latin-Jazz-Song „Oye Como Va“ und das zum Tanzen anregende mexikanische Volkslied „La Bamba“. Nach begeistertem Applaus des Publikums gewährten die Musiker als Zugaben noch den „Florentinermarsch“ von Julius Fučík und den „92er Regimentsmarsch“ von Johann Nowotny.

Ihr 43. Frühjahrskonzert spielten die Musiker der Stadtkapelle Raabs am Samstagabend und ernteten begeisterten Applaus. Foto: Monika Freisel

