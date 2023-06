Entscheidung über SPÖ-Zukunft: Waidhofner Bezirksvorsitzender dabei

Die Führungskrise in der SPÖ-Bundesspitze beschäftigt seit Wochen nicht nur die SPÖ-Funktionäre, sondern auch die Medien. Bei der Mitgliederbefragung fiel Pamela Rendi-Wagner aus dem Rennen. Um die Führungsposition gibt es einen Kampf zwischen Andreas Babler und Hans Peter Doskozil. Wer letzlich die meisten Stimmen auf sich einen kann, wird die Stichwahl zeigen. Die NÖN wollte jedoch wissen, ob der Machtkampf auch Auswirkungen auf die Basis zeigt.

Viele Gespräche mit Mitgliedern an der Basis

„Die Debatte ist natürlich nicht gut für die SPÖ. Sie könnte aber eine Lösung sein, um in Zukunft geeint aufzutreten“, hofft SPÖ-Bezirksvorsitzender Christian Kopecek. Die Neuwahl ist natürlich auch im Bezirk Gesprächsthema. „Viele Gespräche habe ich über dieses Thema mit Funktionären und auch Mitgliedern geführt. Dass es viele verschiedene Meinungen gibt, ist klar. Ich habe aber auch immer wieder eine positive Stimmung wahrgenommen“, stellt Kopecek fest.

Zu einer Spaltung der Partei wird es seiner Meinung nach nicht kommen. „Mehr wissen wir nach dem außerordentlichen Bundesparteitag, an dem ich auch als Delegierter des Bezirkes teilnehmen werde.“

Die SPÖ besteht nicht nur aus Spitzenfunktionären

Bürgermeister Harald Hofbauer hofft auf das Ende der Debatten. Foto: Gemeinde Foto: Gemeinde

Für den einzigen SPÖ-Bürgermeister im Bezirk Waidhofen, Harald Hofbauer aus Dietmanns, ist es wichtig, dass nach der Entscheidung über die Bundesspitze seiner Partei wieder die Rückkehr zu den Tagesthemen auf dem Programm steht. „Es ist ein gewisses Vakuum entstanden, wie es bei jedem Wechsel der Fall ist. Die Auswirkungen auf meine Gemeinde halten sich jedoch sehr in Grenzen, da es nicht nur eine Person ist, die die SPÖ ausmacht. Es sind sehr viele Leute, die etwas tun“, ist Hofbauer zuversichtlich, dass die Debatten keinen Schaden an der SPÖ-Basis ausrichten. „Es ist erforderlich, wieder geschlossen nach außen aufzutreten. Eine klare Entscheidung beim Parteitag wird hoffentlich das aktuelle Ungemach beenden“, ist der SPÖ-Bürgermeister optimistisch.

Stimmen von der SPÖ-Basis für Andreas Babler

Andreas Hitz, langjähriges SPÖ-Mitglied, ehemaliger Gemeinderat in Waidhofen und Regionalsekretär der Gewerkschaft Bau und Holz für das Waldviertel, ist ebenso der Meinung, dass das Medieninteresse am Führungswechsel der SPÖ eklatant hoch ist und dass das Thema „sehr breit getreten wird. Ich hätte mir gewünscht, dass das Thema in den Gremien diskutiert worden wäre,“ bedauert er.

Wichtig für Andreas Hitz ist ein Ende des „Hick-Hack“. Foto: Edith Hofmann Foto: Edith Hofmann

„Die Mitglieder wurden befragt, das ist ein neuer Weg, den ich grundsätzlich als sehr gut befinde. Nun werden am Bundesparteitag die Gremien entscheiden. Das ist eine demokratische Lösung, an der es nichts auszusetzen gibt“, bemerkt Hitz.

Der scheidenden Pamela Rendi-Wagner streut er Rosen: „Rendi-Wagner hat die Parteispitze in einer sehr schwierigen Zeit übernommen, sowohl parteipolitisch als auch coronabedingt. Sie hat die SPÖ nach bestem Wissen durch diese Zeit geführt. Ich ziehe den Hut vor ihr!“

Für die Zukunft wünscht sich Andreas Hitz, dass wieder effizient gearbeitet werden kann. „Es ist wichtig, dass wieder Sozialpolitik für die Arbeitnehmer gemacht wird. Ich habe nun schon einige Jahre als Gewerkschafter hinter mir und sehe, wie die Politik immer weiter abdriftet. Der kleine Arbeitnehmer ist für rund 80 Prozent des Steuereinkommens verantwortlich und weiß oft nicht mehr, wie er sich das tägliche Leben finanzieren soll“, übt Hitz Kritik.

Insbesondere im Hinblick auf die Nationalratswahl im nächsten Jahr hofft Andreas Hitz auf ein Ende des „Hick-Hack“ und auf eine geeinte Partei, „die wieder gewichtigen Wert hat, in Österreich mitzu-reden.“

Der außerordentliche Bundesparteitag beginnt am 3. Juni um 10 Uhr im Design Center in Linz. Danach wird man wissen, ob Andreas Balbler oder Hans Peter Doskozil an der Spitze der Bundes-SPÖ stehen wird.

Und das Medieninteresse an dieser Entscheidung wird – auch wenn sich viele etwas anderes wünschen – unvermindert groß sein. Es bleibt zu hoffen, dass nach dieser Entscheidung dann tatsächlich wieder etwas Ruhe in die politische Landschaft der Sozialdemokraten einkehrt und sich Gremien, Ausschüsse und Mitglieder ihren tätsächlichen Aufgaben und Arbeiten widmen können, so wie es sich auch die Bezirksverantwortlichen der Partei wünschen.

