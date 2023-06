Martin Kammerer ist neuer Kommandant der Feuerwehr Aigen

Eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft der Feuerwehr Aigen wurde am 2. Juni gestellt: Die Wehr brauchte einen neuen Kommandanten, da Edmund Gaugusch mit seinen 63 Jahren sich dem Feuerwehr-Pensionsalter für den aktiven Dienst näherte. Ohne einen Nachfolger wäre die Zukunft der Wehr auf dem Spiel gestanden.

Glücklicherweise erklärte sich Martin Kammerer, der seit 1988 bei der Feuerwehr Aigen aktiv ist bereits, die Führung zu übernehmen. Er wurde bei der Versammlung am Freitagabend zum neuen Kommandanten gewählt und angelobt. Kammerer hatte bisher keine Funktionen im Kommando inne.

Edmund Gaugusch seit 1976 bei Feuerwehr Aigen

Sein Vorgänger Edmund Gaugusch ist ein echtes Feuerwehr-Urgestein. Er trat am 1. Jänner 1976 in die Aigener Wehr ein. Von 1986 bis 1991 war er Feuerwehrkommandant-Stellvertreter, und von 1991 bis 2001 erstmals Feuerwehrkommandant. Es folgten Funktionen als Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter (1998 bis 2001) und Unterabschnittsfeuerwehrkommandant (1991 bis 1996 sowie 1998 bis 2001). Von 2006 bis 2023 war Edmund Gaugusch erneut Kommandant der FF Aigen.

Er ist Träger des Verdienstzeichens 3. Klasse in Bronze des NÖ Landesfeuerwehrverbandes sowie des Ehrenzeichens für 25 und 40 Jahren verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens. Außerdem legte er das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold (1988) und das Feuerwehrfunkleistungsabzeichen in Gold (2000) ab.