Halloween-Party in Jaudling: Hexen, Gruselmonster und wilde Tiere

Halloween wurde von der Feuerwehr Jaudling am Samstag mit einer Party gefeiert. Am Nachmittag gab es ein aufregendes Kinderprogramm. Viele kleine Gruselmonster, Hexen und wilde Tiere waren gekommen um mit jeder Menge Spiele und Tänze gemeinsam Spaß zu haben. Als Abschluss ging es bei einer Gruselwanderung rund um die Ortschaft mit einigen schaurigen Überraschungen. Das BhW Vitis nutzte die Gelegenheit um sich mit ihrer Vollmondwanderung an den Zug anzuhängen.