Über 2.000 Bücher in Pfarrbücherei Windigsteig

Leseratten haben in Windigsteig eine neue Anlaufstelle. Über 2.000 Bücher der unterschiedlichsten Genres, vom Kinderbuch, über Sachbuch bis zur Belletristik stehen in der Pfarrbücherei in Windigsteig zur Verfügung. Diese wurde am Ostermontag eröffnet.

Die umfangreiche Bibliothek konnte aus den Spenden der Gemeindemitglieder zusammengestellt werden. Die Bücher können gegen freie Spenden ausgeborgt werden, die Einnahmen werden wiederum in den Kauf neuer Bücher investiert. „Bücherwünsche werden gerne entgegengenommen und nach Möglichkeit erfüllt. Auch Bücherspenden werden weiterhin gerne angenommen“, erklärt Doris Döller, eine der freiwilligen Helfer, die mittwochs von 17.30 bis 18.30 Uhr und sonntags, von 9.45 bis 10.45 Uhr Dienst in der Bücherei versehen werden.

„Das war hier eine Rumpelkammer, in die ich niemanden hereingelassen habe“, erinnerte sich Pater Wolfgang Wiedermann, als er die säuberlich geordneten Regale betrachtete und zeigte sich erfreut, dass die Räume nun eine so sinnvolle Nutzung gefunden haben. „Ein großes Danke an alle, die hier mit Freude und Engagement mitgeholfen haben!“

Gemeinsam viel geschafft

Der Dank galt vor allem jenen Helfern, die aus der Rumpelkammer eine Bücherei gezaubert haben. Dazu gehören Johann Poppinger, der neben vielen Büchern auch gleich einige Regale gespendet hat, Tischler Markus Jöch und Hobbydrechsler Ewald Gegner, von denen die Regale montiert wurden. Den „Feinschliff“ hat Andreas Bichl übernommen, der sich mit der Registrierung und Einordnung der Bücher beschäftigt hat. „Der größte Dank gilt Pater Wolfgang, der unbürokratisch die Räume zur Verfügung gestellt und sich an der Renovierung beteiligt hat“, schließt Döller.

Im Anschluss an die Eröffnung der Bücherei wurden die Gäste auch ins Osterkaffee gebeten, wo bei Kaffee und Kuchen noch die Möglichkeit geboten wurde, ein paar gemütliche Stunden zu verbringen.

Gemütlichkeit beim Pfarrkaffee genossen Maria Bittermann, Ewald und Roswitha Gegner, Verena Bittermann servierte den Kaffee, August und Herta Lugauer, Franz Priemayr sowie Verena Bittermann. Foto: Edith Hofmann

Für die kleinen Gäste waren im Pfarrgarten bunte Ostereier versteckt worden, die von der jungen Besucherschar innerhalb kürzester Zeit gefunden wurden.

